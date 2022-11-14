Тодоренко оголилась на глазах у знаменитого спортсмена

Регина Тодоренко / скриншот

Украинская актриса и певица Регина Тодоренко, которая с начала полномасштабного вторжения войск России в Украину отмалчивалась и отказалась покидать страну-агрессора, продолжает жить в Москве.

Более того, она без стыда участвует в российских программах, которых выходят на пропагандистских каналах.

Тодоренко пригласили в шоу Ледниковый период. На репетиции российской программы ведущая неожиданно оголила грудь прямо на глазах у тренера Ильи Авербуха.

Недавно Тодоренко жаловалась, как ей тяжело с двумя детьми. Теперь на съемки российского шоу она таскает с собой младшего сына. Отвлекаться от репетиций у нее нет времени, поэтому кормит малыша, которого назвала Мир, прямо на льду. И ей вовсе не мешает сборище мужчин, которые толпятся вокруг.

Буквально в двух метрах от нее стоял Авербух, который пытался сосредоточиться на тренировке. Вид обнажившейся участницы никак не смутил наставника.

"Катаемся и кормимся! Решаем, какой номер будем катать следующим!", - заявила предательница Тодоренко.

Ранее писали, что недавно родившая второго ребенка Регина Тодоренко удивила новым признанием. В июле 32-летняя телеведущая подарила 36-летнему российскому музыканту Владу Топалову мальчика, которого назвали Миром. Однако молчунья Тодоренок, которая ничего не говорит о войне в Украине, надолго засиживаться в декрете не намерена.

Регина Тодоренко совсем скоро вернется к работе в Россие. Кроме этого бывшая ведущая Орла и решки отметила, что хочет стать многодетной мамой.

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