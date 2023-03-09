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Ткани рук и ног продолжают отмирать: российский фигурист не может побороть болезнь

9 марта 2023, 21:01
Врачи продолжают спасать жизнь российского фигуриста-путиниста.
Роман Костомаров
Роман Костомаров / Соцсети

Российский фигурист Роман Костомаров, который поддерживает захватническую войну России против Украины, все еще находится в тяжелом состоянии.

Также, российский телеграмм-канал Mash сообщил, что у фигуриста прогрессирует сепсис, ткани рук и ног продолжают отмирать, а полноценно в сознание Костомаров так и не пришел.

Источники также заявили, что несмотря на новости о том, что фигурист пришел в сознание, Костомаров лишь может реагировать на простые команды: приоткрыть рот и моргнуть, однако даже эти действия даются ему с трудом. Источник отмечает, что полный контакт с фигуристом врачи установить не могут.

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Сообщается также, что врачи не исключают вероятности выполнения еще одного вмешательства по ампутации. Они полагают, что необходимо удалить ткани, чтобы остановить заражение.

Напомним, ранее российскому фигуристу, который поддержал военное вторжение России в Украину Роману Костомарову, стало хуже. У фигуриста Костомарова поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле, — состояние фигуриста критическое.

"По нашим данным, поражение лёгких — больше не главная проблема спортсмена. Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения", - пишет СМИ.

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