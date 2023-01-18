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Тина Кароль топлесс похвасталась своим похудением

18 января 2023, 12:42
Певица рассказала, как нашла самый оптимальный рецепт для похудения.
Тина Кароль
Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль откровенно поделилась подробностями своего здоровья, а именно раскрыла свой вес.

Как написала она на своей странице в Telegram, ее вес сейчас составляет 53,3 килограмма. Раньше он был на 5 кг больше, которые певице удалось сбросить. Она также поделилась скриншотом со специального приложения, которое анализирует разные параметры тела, в том числе вес, жировую массу и другие.

По словам певицы, она решила начать свое утро с новостей о весе, ведь она впервые говорит о нем открыто. Она полагает, что ее "вес потерялся", потому что она выбрала другой подход к здоровью.

Тина Кароль топлесс похвасталась своим похудением
Тина Кароль. Фото соцсети

"Ежедневные стрессы, кортизол на пике... аж потом прозрение. Поняла, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно, так и за любые деньги. Пока не поняла, что это "развод". Это целая индустрия – похудение, где невыгодно говорить правду. Инсулин – вся беда здесь. Он в нездоровом состоянии, потому что рацион с детства это углеводы и сахар. Как и у всех обычных школьников он был в виде картошечки, котлетки, хлебчика, компотика, конфетки, булочки", — поделилась с фанами Кароль.

Напомним, ранее украинская певица и участница проекта Голос країни ( в команде Святослава Вакарчука) Кристина Соловий дала интервью для одного из украинских подкастов, в котором нелестно обозвалась о творчестве другой украинской артистки - Тины Кароль.

По мнению Соловий, вклад Тины в укроиноязычную музыку и женскую украинскую поп-сцену крайне невелик, ведь ее творчество ориентировано на российскую аудиторию. Она даже противопоставила Кароль Ани Лорак, дескать даже у предательницы была пара знаковых альбомов "для своих".

Провокационное заявление коллеги по сцене Тина не оставила незамеченным, и на своей странице в Instagram записала ответ для Соловий.

Ранее украинский певец Александр Пономарев поделился редким фото старшей дочери Зои. Несмотря на то, что девушка - приемный ребенок артиста, у них сложились близкие, доверительные отношения.

Также 20-летний певец, победитель проектов Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин заявил, что обвенчался со своей женой Иванной. Год назад у пары родилась дочь Элизабет.

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Тина Кароль
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