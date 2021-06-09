Тина Кароль спустила штаны и засветила соблазнительное белье

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Экс-тренер Голосу країни которая собрала рекордное количество побед ушла с проекта после 11 сезона.

Когда она презентовала все песни из своего нового альбома Красиво и произвела фурор несколькими крупными интервью, певица решила ошарашить поклонников еще и новым проектом.

Пока фанаты Тины Кароль осознают масштаб ее нового альбома "Молода кров", певица время от времени публикует кадры из соблазнительных фотосессий, в которых успела принять участие за последнее время. На днях в Instagram Тина посветила стройным телом в облегающем боди.

Девушка в сториз сексуально позировала, расстегнув и спустив джинсы, показывая белое боди, которое подчеркнуло ее формы.

Образ она довершила красной косынкой с визерунком и черной полосочкой.

Ранее Тина Кароль объявила о начале нового украиноязычного проекта "Молода кров".