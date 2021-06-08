Тина Кароль начала новый музыкальный проект и удивила источником финансирования

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Ради финансирования новых молодых талантов Тина Кароль впечатлила всех, и пожертвовала на аукцион свою цифровую подпись.

Как рассказала певица в Instagram, она решила увеличить новіе имена в украинском шоубизнесе.

"Молода кров" - будущий украиноязычный альбом. В него войдут дуэты с молодыми исполнителями, звездами, чья популярность неуклонно растет, и совсем новыми артистами. Миссия проекта "Молода кров" открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на украинскую молодую поп-культуру. Это проект воссоединения и единства, поэтому его выход приурочен к 30-той годовщине Независимости Украины", - говорит певица.

Ради новой миссии она віставила на продажу очень интимную часть тела в век цифровіх технологи - свой отпечаток пальца.Читайте такжеТина Кароль заинтриговала признанием о будущих детях

"Сегодня я представляю уникальный NFT лот цифрового искусства в рамках своего проекта "Молода кров". На аукцион будет выставлен уникальный цифровой автограф в виде моего отпечатка пальца. Этот NFT лот объединяет два мира - музыкальный и токенизированный. Цифровое и аналоговое искусство стирает границы", - добавила она.

Тина Кароль - Молода кров / instagram.com/tina_karol/

"Продавать то, что нельзя потрогать... Это гениально", "Боже, ну потрясающая женщина. Спасибо вам за вклад в Украину", "Тина,ты просто космос. Самая талантливая девочка", "Это женщина не перестаёт нас удивлять", - пишут в комментариях.

Тина Кароль пока что не стала раскрывать остальные планы в отношении своего украиноязычного альбома, и пользователи соцетей забрасывают ее вопросами в комментариях.