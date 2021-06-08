УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тина Кароль начала новый музыкальный проект и удивила источником финансирования

8 июня 2021, 18:41

Украинскася певица решилась на аукцион для развития нового музікального проекта.

Тина Кароль
Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Ради финансирования новых молодых талантов Тина Кароль впечатлила всех, и пожертвовала на аукцион свою цифровую подпись.

Как рассказала певица в Instagram, она решила увеличить новіе имена в украинском шоубизнесе.

"Молода кров" - будущий украиноязычный альбом. В него войдут дуэты с молодыми исполнителями, звездами, чья популярность неуклонно растет, и совсем новыми артистами. Миссия проекта "Молода кров" открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на украинскую молодую поп-культуру. Это проект воссоединения и единства, поэтому его выход приурочен к 30-той годовщине Независимости Украины", - говорит певица.

Ради новой миссии она віставила на продажу очень интимную часть тела в век цифровіх технологи - свой отпечаток пальца.Читайте такжеТина Кароль заинтриговала признанием о будущих детях

"Сегодня я представляю уникальный NFT лот цифрового искусства в рамках своего проекта "Молода кров". На аукцион будет выставлен уникальный цифровой автограф в виде моего отпечатка пальца. Этот NFT лот объединяет два мира - музыкальный и токенизированный. Цифровое и аналоговое искусство стирает границы", - добавила она.

Тина Кароль - Молода кров
Тина Кароль - Молода кров / instagram.com/tina_karol/

"Продавать то, что нельзя потрогать... Это гениально", "Боже, ну потрясающая женщина. Спасибо вам за вклад в Украину", "Тина,ты просто космос. Самая талантливая девочка", "Это женщина не перестаёт нас удивлять", - пишут в комментариях.

Тина Кароль пока что не стала раскрывать остальные планы в отношении своего украиноязычного альбома, и пользователи соцетей забрасывают ее вопросами в комментариях.

Тина Кароль новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Тина Кароль начала новый музыкальный проект и удивила источником финансирования». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Ризатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зіркамиРизатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное вареньеПятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Самое модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский моккоСамое модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский мокко Гороскоп на 7 июня 2021 всех знаков Зодиака: конец периода испытаний и переездГороскоп на 7 июня 2021 всех знаков Зодиака: конец периода испытаний и переезд День журналиста – поздравления и красивые открыткиДень журналиста – поздравления и красивые открытки

Последние новости

18:52

В Кабмине обвинили Россию в промедлении вступления Украины в НАТО

18:45

Катастрофа МН17: на суде в Нидерландах свидетели рассказали о ЗРК Бук на Донбассе и взрывах в небе

18:41

Тина Кароль начала новый музыкальный проект и удивила источником финансирования

18:26

"Метинвест" намерен построить новый современный цех стоимостью 1 миллиард долларов

17:55

Гороскоп на завтра 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание от начальства Видео

Реклама
17:50

Кейт Миддлтон поздравила Меган Маркл с дочкой после семейного скандала

17:21

"Заставлял детей с*сать": в Киеве поймали малолетнего извращенца – СМИ

17:20

Гендиректор "Метинвеста" сказал, что необходимо для развития экономики

17:06

Стало известно, как и от чего лечат Андрея Данилко

16:56

Оставили малыша на старших детей: на Закарпатье младенец выпал из коляски и умер

16:52

Украина поделится газовой трубой с США и ЕС: в Кабмине назвали сценарий борьбы с Северным потоком-2 Видео

16:45

Гендиректор "Метинвеста" объяснил, как промышленности достичь нулевых показателей выбросов

16:40

Вещи, которые нужно выбросить из своего гардероба уже сегодня Видео

16:16

"Вонючие, грязные, бухие и обдолбанные военные": эксперт по красоте угодила в базу Миротворца

16:15

"Большая стройка" начинает реконструкцию аэропорта в Кривом Роге - Тимошенко

16:10

В Метинвесте рассказали, как превратятся в углеродо-нейтральную компанию к 2050 году

16:08

Во Франции мужчина на улице дал пощечину Макрону: в Сети появилось видео

16:07

Мелочный человек: в Запорожье мужчина поскандалил в супермаркете из-за сдачи в копейку Видео

15:42

Алина Гросу рассказала о Романе Полянском и открыла секрет идеальных отношений Видео

15:33

"Метинвест" за 10 лет инвестировал в модернизацию предприятий $10 миллиардов

Реклама
15:26

Харьков залило и притрусило градом, и "поплыл" Херсон Видео

15:15

Когда День друзей и День дружбы в 2021 году и как отмечать Фото Видео

15:10

СБУ провела обыски у основателей организации "Партия Шария" Видео

15:04

Джокер Хоакин Феникс признался, будет ли его сын веганом

15:00

"Отгрызла нос и челюсть": на Прикарпатье на мужчину напала агрессивная медведица Видео

14:52

Как правильно одеваться женщине после 40 лет, чтобы не превратиться в "каргу" Видео

14:29

"Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды"

14:25

На газопроводе в Ивано-Франковской области прогремел взрыв: что известно

14:14

Пошел гулять, о пропаже заявили через 4 дня: в Днепропетровской области нашли тело мальчика Видео

14:13

Рейтинг партий от КМИС: политсилы Ляшко, Смешко и Гройсмана прошли бы в Раду

14:11

Украинская музыкантка раскрыла тайны вирусного видео с котом Alugalug Cat Видео

14:04

Тимошенко из ОП о Большой стройке: "Со снегом асфальт больше не сойдет"

13:55

Ученые узнали, как трендовые вегаские диеты влияют на рост и кости детей Видео

13:40

Пьяного Самойлова выносили со сцены после скандального концерта в России

13:33

Первый тур выборов выиграл бы Зеленский, Порошенко отстает с большим отрывом - опрос Видео

13:29

Ресницы за деньги и муж на фоне Кремля: факты о женщине, назвавшей бойцов ВСУ "вонючими тварями" Видео

13:14

Как питаются японцы с "острова безсмертных" Окинава: три главных совета Видео

13:03

Эксперт рассказал о рисках нелегального трудоустройства в ЕС

12:52

В МИД РФ рассказали, что попросит Путин у Байдена насчет Украины Видео

12:48

В Житомирской области мужчина изрешетил пулями супружескую пару Видео

Реклама
12:41

Зеленский прокомментировал исправление слов Байдена о членстве Украины в НАТО Видео

12:30

Почему после новых пленок Бигуса "порохоботы" должны стать прокаженными мнение

12:24

Разрывали ребенка и душили: в Харькове муж и жена, которые разводятся, дико делили дочь Видео

12:17

Сотни тысяч доз: в Белом доме подтвердили, что дадут Украине вакцину от COVID-19 Видео

12:17

Если Россия готова: Арестович пояснил, на что Киев обменяет воду для Крыма Видео

12:16

Звезды Квартала поразили исполнением гимна Украины на футбольном матче Кипр-Украина Видео

12:10

Гороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия Видео

12:06

Назван самый опасный жир в организме человека: что с ним делать Видео

11:45

Самый модный французский маникюр лето 2021: идеи, которые наполнят вдохновением Фото Видео

11:39

Говорить о возможности перехода в БЭБ работников ГФС с такими показателями работы не стоит даже на повестке дня - эксперт Виктор Скаршевский

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять