Тина Кароль рассекретила список исполнителей в альбоме Молодая кровь

Тина Кароль / ph:@spromojna

Тина Кароль рассекретила новую информацию о своем альбоме Молодая кровь, и назвала участников, с которыми составила целый уркаиноязычный проект в честь Дня Независимости.

В число тех, кому посчастливилось спеть в дуэте с Тиной Кароль, вошли участники вокальных шоу, звезды музыкальных фестивалей и артистка, которая зачитала рэп на праздновании Дня независимости два года назад.

"Миссия этих коллабораций в том, чтобы пополнить каталог украинской музыки современными песнями, а также открыть для широкой аудитории новые имена", - сообщила Тина Кароль.

Участники альбома Молодая кровь с Тиной Кароль:

Алина Паш;

Ivan Navi;

Latexfauna;

Wellboy;

Юра Самовилов;

Nikita Lomakin;

Kazka.

"Я верю в песни. Я знаю, что они станут любимыми, известными, и не пройдет этот проект незамеченным. Захотелось сделать красивую историю", – добавила Тина Кароль.

Напомним, первая песня из альбома Молодая кровь Зірочка вышла 13 августа - ее записала Тина Кароль и группа Kazka.