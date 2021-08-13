Тина Кароль рассекретила список исполнителей в альбоме Молодая кровь

Тина Кароль дала первую информацию о предстоящем альбоме-коллаборации Молодая кров, который выходит к 30-летию Независимости Украины.
Тина Кароль рассекретила новую информацию о своем альбоме Молодая кровь, и назвала участников, с которыми составила целый уркаиноязычный проект в честь Дня Независимости.
В число тех, кому посчастливилось спеть в дуэте с Тиной Кароль, вошли участники вокальных шоу, звезды музыкальных фестивалей и артистка, которая зачитала рэп на праздновании Дня независимости два года назад.
"Миссия этих коллабораций в том, чтобы пополнить каталог украинской музыки современными песнями, а также открыть для широкой аудитории новые имена", - сообщила Тина Кароль.
Участники альбома Молодая кровь с Тиной Кароль:
- Алина Паш;
- Ivan Navi;
- Latexfauna;
- Wellboy;
- Юра Самовилов;
- Nikita Lomakin;
- Kazka.
"Я верю в песни. Я знаю, что они станут любимыми, известными, и не пройдет этот проект незамеченным. Захотелось сделать красивую историю", – добавила Тина Кароль.
Напомним, первая песня из альбома Молодая кровь Зірочка вышла 13 августа - ее записала Тина Кароль и группа Kazka.