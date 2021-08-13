УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тина Кароль рассекретила список исполнителей в альбоме Молодая кровь

13 августа 2021, 18:04

Тина Кароль дала первую информацию о предстоящем альбоме-коллаборации Молодая кров, который выходит к 30-летию Независимости Украины.

Тина Кароль
Тина Кароль / ph:@spromojna

Тина Кароль рассекретила новую информацию о своем альбоме Молодая кровь, и назвала участников, с которыми составила целый уркаиноязычный проект в честь Дня Независимости.

В число тех, кому посчастливилось спеть в дуэте с Тиной Кароль, вошли участники вокальных шоу, звезды музыкальных фестивалей и артистка, которая зачитала рэп на праздновании Дня независимости два года назад.

"Миссия этих коллабораций в том, чтобы пополнить каталог украинской музыки современными песнями, а также открыть для широкой аудитории новые имена", - сообщила Тина Кароль.

Участники альбома Молодая кровь с Тиной Кароль:

  • Алина Паш;
  • Ivan Navi;
  • Latexfauna;
  • Wellboy;
  • Юра Самовилов;
  • Nikita Lomakin;
  • Kazka.

"Я верю в песни. Я знаю, что они станут любимыми, известными, и не пройдет этот проект незамеченным. Захотелось сделать красивую историю", – добавила Тина Кароль.

Напомним, первая песня из альбома Молодая кровь Зірочка вышла 13 августа - ее записала Тина Кароль и группа Kazka.

Тина Кароль Группа Kazka Александра Зарицкая новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Тина Кароль рассекретила список исполнителей в альбоме Молодая кровь». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень 2021 возвращается окрашивание волос в стиле 90-х и красивый медный цветВ моду на осень 2021 возвращается окрашивание волос в стиле 90-х и красивый медный цвет Гороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или изменыГороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены Гороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простудаГороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простуда Комаровский раскрыл невероятную правду о ПЦР-тестахКомаровский раскрыл невероятную правду о ПЦР-тестах Водафон – как проверить счет легче всегоВодафон – как проверить счет легче всего

Последние новости

18:22

На Хмельнитчине пенсионера засудили за незаконное получение "карантинных" 8 тыс. грн

18:21

В полиции отреагировали на скандал с нардепом Беленюком в центре Киева Видео

18:20

Эксперты прогнозируют резкое изменение условий для украинского экспорта уже в следующем году

18:13

Не было денег на билет: ребенок после реабилитации в Сумах решил пешком пойти домой в Шостку

18:04

Тина Кароль рассекретила список исполнителей в альбоме Молодая кровь

Реклама
17:59

Смертельное ДТП на Волыни: машину разорвало на части, а водитель скончался на месте Видео

17:50

Экономисты рассказали, какими будут цены на экспортном рынке железной руды и металлопродукции Видео

17:46

Синоптики назвали дату атаки мощной жары в Украине Видео

17:40

Лучший друг Тарантино создатель Города Грехов заключил внушительный договор с HBO

17:36

Запуск СП-2 обернется Европе газовым кризисом: Украина призвала нанести двойной удар по Газпрому Видео

17:26

Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: пустые обещания или серьезный разговор Видео

17:20

Кризис контейнерного рынка в 2020 году - мнение Павла Лисицина, президента "Евротерминала" новости компании

17:19

Кристина Орбакайте показала грудь на пляже в Греции

17:13

Олимпийского чемпиона Беленюка оскорбили в центре Киева Видео

16:58

Эксперты советуют украинским производителям готовиться к возможным кризисным спадам

16:58

Снимал по ночам на телефон: в Бердянске вожатый развращал детей в лагере Видео

16:50

"В нем бесы": В России горе-мать будучи под наркотиками пыталась зарезать двухлетнего сына

16:39

Кроваво убитая участница Панянки-селянки перед смертью заявляла на мужа в полицию

16:38

В аэропорту "Житомир" оформили первый международный рейс

16:29

Избитая супруга и сын в кровавом подгузнике: в Днепре полиция задержала экс-прокурора за насилие

Реклама
16:29

Приметы на Маковея 14 августа: что нельзя делать в Медовый Спас Видео

16:22

В Бельгии за громкую музыку и шум на дорогах водителей отправят под стражу, а их машины заберут

16:19

В Украине может быть три варианта начала учебного года - МОН Видео

16:11

Премьера фильма Веном 2 снова переместилась на фоне коронавируса

16:08

В Одесской области завершили "Большую стройку" очередного участка трассы Р-33

15:49

На ходу выпрыгнула из авто: во Львове таксист в неизвестном направлении увез 11-летнюю девочку

15:33

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

15:23

Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне

15:19

Ущерб на 57$ миллионов: в Жулянах задержали топ-чиновника, пытавшегося сбежать из Украины

15:07

На Виннитчине к Дню Независимости вырастили яблоки с тризубцами Видео

14:59

В Киеве женщина умерла после прививки Moderna: стали известны официальные выводы экспертизы Видео

14:45

MamaRika в одном белье завела Сеть горячим селфи через неделю после родов

14:39

Самая вкусная фасоль на зиму, как в магазине: невероятно простой пошаговый рецепт Видео

14:16

"Не надо судить людей по обложке": 61-летняя бабушка и 24-летний парень решили пожениться

14:02

"Заново учится ходить": МакSим выписалась после двух месяцев лечения

13:52

Тина Кароль и Kazka записали дует Зірочка для нового альбома Видео

13:37

В Тернопольской области 9-месячный ребенок заболел "индийским" коронавирусом Дельта: он в больнице Видео

13:35

Меркель отправится к Путину в Москву перед встречей с Зеленским в Украине Видео

13:33

"Хотел спасти мир": в США мужчина застрелил своих маленьких детей из-за страха перед рептилоидами

13:24

Совершивший каминг-аут Melovin рассказал о своих регулярных занятиях с психотерапевтом

Реклама
12:42

Работа школ, транспорт и бонусы для уколовшихся от COVID-19: каким будет новый локдаун в Украине Видео

12:28

"Большая стройка" в этом году начнет консервацию легендарных объектов Чернобыльской зоны - Тимошенко

12:16

Светлана Лобода выпустила вторую украиноязычную песню за свою карьеру певицы Видео

11:58

Джейми Спирс отказался быть опекуном Бритни Спирс - назвали причины

11:43

Оккупированную Керчь затопило, жителей готовят к эвакуации Видео

11:30

Смертельный взрыв в Воронеже: умерла еще одна пассажирка автобуса, число пострадавших выросло Видео

11:21

Любовный гороскоп на неделю 16-22 августа: разочарование, сюрпризы или предложение руки и сердца Видео

10:36

Сильная боль и страдания перед смертью: в Одессе мужчина застрелил собаку во время дрессировки

10:07

Коронавирусом через пару лет будут болеть только дети - исследование

09:38

В Украине в два раза выросло число зараженных "Дельта"-штаммом коронавируса

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять