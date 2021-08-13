Тина Кароль и Kazka записали дует Зірочка для нового альбома

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль еще летом анонсировала новый проект - Молодая кровь, для финансирования которого продала свой отпечаток пальца.

Первая песня Тины Кароль - с группой Kazka войдет в ее новый альбом, который Тина Кароль презентует по случаю 30-летия от Дня Независимости Украины.

Кароль сама предложила Александре Зарицкой спеть эту композицию. Поскольку коллектив как никто другой соответствует танцевальному, этническому и легкому настроению песни.

"Я очень горжусь результатом нашего совместного творчества. Еще не так давно мы сами были в роли молодых артистов. Группа Kazka прошла не длинный, но тернистый путь.Читайте такжеТина Кароль начала новый музыкальный проект и удивила источником финансирования

И мы знаем не понаслышке, как сложно молодым музыкантам доносить свое творчество до многомиллионной аудитории. Поэтому, мы с радостью решили поддержать проект Молода кров и присоединиться к замечательной инициативе Тины", — отметила группа Kazka.

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Песню Зірочка написал композитор Дмитрий Ципардюк почти 20 лет назад. Тина призналась, что выкупила трек, поскольку верила в его успех.

Релиз альбома дуэтов Молодая кровь состоится 20 августа, но уже сейчас он доступен по предварительному заказу в Apple Music.