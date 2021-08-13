УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тина Кароль и Kazka записали дует Зірочка для нового альбома

13 августа 2021, 13:52

Украинская певица Тина Кароль потрясла Сеть новой песней с группой Kazka.

Тина Кароль
Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль еще летом анонсировала новый проект - Молодая кровь, для финансирования которого продала свой отпечаток пальца.

Первая песня Тины Кароль - с группой Kazka войдет в ее новый альбом, который Тина Кароль презентует по случаю 30-летия от Дня Независимости Украины.

Кароль сама предложила Александре Зарицкой спеть эту композицию. Поскольку коллектив как никто другой соответствует танцевальному, этническому и легкому настроению песни.

"Я очень горжусь результатом нашего совместного творчества. Еще не так давно мы сами были в роли молодых артистов. Группа Kazka прошла не длинный, но тернистый путь.Читайте такжеТина Кароль начала новый музыкальный проект и удивила источником финансирования

И мы знаем не понаслышке, как сложно молодым музыкантам доносить свое творчество до многомиллионной аудитории. Поэтому, мы с радостью решили поддержать проект Молода кров и присоединиться к замечательной инициативе Тины", — отметила группа Kazka.

Реклама

Песню Зірочка написал композитор Дмитрий Ципардюк почти 20 лет назад. Тина призналась, что выкупила трек, поскольку верила в его успех.

Релиз альбома дуэтов Молодая кровь состоится 20 августа, но уже сейчас он доступен по предварительному заказу в Apple Music.

Тина Кароль Александра Зарицкая новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Тина Кароль и Kazka записали дует Зірочка для нового альбома». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Кривом Роге пожилая пара выпрыгнула из окна, держась за рукиВ Кривом Роге пожилая пара выпрыгнула из окна, держась за руки В Украине ударит "африканская" жара до +42В Украине ударит "африканская" жара до +42 Действительно ли началось падение рейтинга ЗеленскогоДействительно ли началось падение рейтинга Зеленского Гороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простудаГороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простуда Разрыв с Украиной и ультиматум от Путина: Илларионов объяснил цель выступления ЛукашенкоРазрыв с Украиной и ультиматум от Путина: Илларионов объяснил цель выступления Лукашенко

Последние новости

13:52

Тина Кароль и Kazka записали дует Зірочка для нового альбома

13:37

В Тернопольской области 9-месячный ребенок заболел "индийским" коронавирусом Дельта: он в больнице Видео

13:35

Меркель отправится к Путину в Москву перед встречей с Зеленским в Украине Видео

13:33

"Хотел спасти мир": в США мужчина застрелил своих маленьких детей из-за страха перед рептилоидами

13:24

Совершивший каминг-аут Melovin рассказал о своих регулярных занятиях с психотерапевтом

Реклама
13:04

Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: пустые обещания или серьезный разговор Видео

12:42

Работа школ, транспорт и бонусы для уколовшихся от COVID-19: каким будет новый локдаун в Украине

12:28

"Большая стройка" в этом году начнет консервацию легендарных объектов Чернобыльской зоны - Тимошенко

12:16

Светлана Лобода выпустила вторую украиноязычную песню за свою карьеру певицы Видео

11:58

Джейми Спирс отказался быть опекуном Бритни Спирс - назвали причины

11:43

Оккупированную Керчь затопило, жителей готовят к эвакуации Видео

11:30

Смертельный взрыв в Воронеже: умерла еще одна пассажирка автобуса, число пострадавших выросло Видео

11:21

Любовный гороскоп на неделю 16-22 августа: разочарование, сюрпризы или предложение руки и сердца Видео

10:36

Сильная боль и страдания перед смертью: в Одессе мужчина застрелил собаку во время дрессировки

10:07

Коронавирусом через пару лет будут болеть только дети - исследование

09:38

В Украине в два раза выросло число зараженных "Дельта"-штаммом коронавируса

09:21

Пятница 13: чем так страшна, приметы и что происходит в этот день Видео

09:07

Будет ад: климатолог раскрыла сценарии изменения климата в Украине

08:57

Жуткая жара и кое-где ливни: прогноз погоды в Украине на 13 августа Видео

08:20

В Карпатах построили часовню на месте "явления дьявола": опубликовано фото

Реклама
08:18

В Украине резко подскочило число жертв коронавируса за сутки

07:50

"Набросилась со шваброй": муж участницы шоу Панянка-селянка признался, за что убил супругу Видео

07:45

В нетрях Мордора неслабо "рвануло", зарево видно до сих пор мнение

07:42

В Киеве в ресторане мужчина на виду у всех стрелял в своего противника Видео

07:13

В Одессе голый парень разжигал огонь на мемориале — его увезли в психбольницу Видео

07:10

Указ Путина и поглощение Россией Беларуси: в Слуге народа предупредили об ударе Лукашенко по Украине Видео

06:40

Взрыв автобуса в Воронеже: возросло число пострадавших, девушке оторвало ноги - она скончалась Видео

06:30

У нас больше нет ресурса, чтобы давать политикам время в кредит мнение

06:02

Лунный календарь стрижек на неделю 16-22 августа: самый лучший день для новой прически Видео

05:53

Транзит газа через Украину и сценарий по СП-2: эксперт объявила о плане Б Киева и Вашингтона Видео

05:44

Надя Дорофеева в топике и шортиках произвела фурор растяжкой и аппетитными формами

05:28

Врач из Израиля назвал самую эффективную вакцину от штамма коронавируса Дельта

05:02

Ученые предсказали новые катастрофические для Земли результаты таяния льдов

04:45

"Готовьтесь к худшему": Комаровский дал мрачный прогноз насчет вспышки COVID-19 осенью

04:22

Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарок Видео

03:50

Стерилизация вместо стрижки: в Киеве врачи ветклиники допустили роковую ошибку

03:14

Международный день левши: история праздника, поздравления и картинки

02:39

Ученые нашли новый и необычный признак скорого сердечного приступа

02:11

Анита Луценко в прозрачном боди без трусов произвела фурор в провокационной позе

01:37

Кому и почему нельзя увлекаться красным мясом: эксперт предупредила об опасности

Реклама
00:51

Ученые выяснили, почему после коронавируса ухудшается память

00:19

Гороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены

00:04

Украинцам пообещали материальную помощь ко Дню Независимости Видео

12 августа, четверг
23:49

В Киевской области подешевела стоимость проезда: список маршруток Видео

23:26

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым грозит опасность в Пятницу 13 Видео

23:02

В России взорвалась и полностью сгорела маршрутка, много пострадавших Видео

22:54

Названа самая востребованная и дорогая ягода в Украине Видео

22:36

В аннексированном Крыму затопило трассу, которая ведет к Керченскому мосту

22:02

В Украину придет неожиданное резкое похолодание Видео

21:45

В Германии в квартире российского шпиона нашли шеврон Беркута - СМИ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять