Тина Кароль раскрыла все опасности Atlas Weekend 2021, которые случились с ней

Тина Кароль / Youtube

Украинская певица Тина Кароль рассказала, почему были задержки перед ее выступлением на Atlas Weekend, и что случилось во второй день бесплатного фестиваля.

Тина Кароль призналась, что чуть не задохнулась из-за избытка пиротехники.

В первый день было другое - после выступления группы Mozgi пришлось убирать со сцены мусор от запущенных конфетти, так как на скользкой сцене не было бы места для мотоцикла.

"Мы понимаем, что для мотоцикла это скользко. И прямо на месте, за 10 минут до выхода находятся какие-то пылесосы, вентиляторы, люди бегают по сцене, сметают этот метафан. Никто не был к этому готов", - сообщила Кароль и призналась, что ее это разозлило, она отправляла Потапу злые смайлики.

Второй день был еще похлеще - они использовали очень много пиротехники, и певица надышалась выхлопами на сцене.

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"Мы никогда не тестировали с ней. И получилось, что я оказалась в дымке угарного газа. Я просто за глотками воздуха тянулась. Уже мой мозг не понимал, что надо просто встать и дышать хотя бы воздухом выше", - вспомнила она.

Напомним, что Тина Кароль устроила обнаженную фотосессию с питоном, с которым выступала два дня на шоу Atlas Weekend.