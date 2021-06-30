Голая Тина Кароль со змеей в дерзкой позе произвела фурор

Тина Кароль / Instagram

Певица Тина Кароль віпустила новій альбом Красиво в мае этого года, и произвела фурор отдельными клипами и образами, в которых имплняла песни - одну она пела голая только в одном халатике, для другого надела латексный костюм, а третий исполняла в кожано-латексном наряде с вырезами.

Она показала новый образ к своему клипу, состоящему из ничего - наготу певицы прикрывает только огромная змея. Тина Позирует в разных позах сидя на полу, и прижав колени к груди так, чтобы скрыть интимные подробности. Тем не менее, она показала, что у нее отличная спортивная фигура и подтянутые ножки и ягодицы.

"Будет Красиво 1 07", - подписала она короткое промо.Читайте такжеЭкстрим на роликах и новый клип: Тина Кароль показала, что готовит на Atlas Weekend

"Ноченька с новым героем возвращается", "Смотрю и мурашки", "Волшебно", "Как дышать то теперь!?", "Вооооооу… Неожиданное и ожидаемо невероятное. Ооочень ждём", - пишут ей в ответ поклонники.

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Кстати, в клипе Ноченька Тина Кароль снялась в сценах полностью обнаженная. Недавно она повторяла свой образ, только в этот раз она все надела купальник, который засветился на фото.

Клип Ноченька - смотреть онлайн

Напомним, Тина Кароль запускает новый музыкальный проект.