Тина Кароль отказалась от всех русскоязычных песен

Певица, которая никогда не выступала в России после 2014 года, сделала важное заявление.

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль, которая еще с 2014 года ни разу не скомпрометировала себя выступлениями в России, позициями "и вашим, и нашим", а также получением разнообразных российских песен, сделала важное заявление.

И вот сейчас, во время полномасштабного вторжения России в Украину, певица осталась верна себе и на концерте в США сообщила, что больше не будет исполнять песни на русском языке. Соответствующее видео появилось на странице ее официального фан-клуба в Instagram.

видео дня

"Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском языке. Правда. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Прямое заявление", — заявила певица.

Напомним, ранее известная украинская поп-певица Тина Кароль очень отреагировала на смерть легендарного украинского поэта и автора текста шедевра украинской эстрады "Два кольори" Дмитрия Павлычко. Исполнительница опубликовала соответствующий пост в Instagram-stories.

"Это было честью петь эту песню с вашего позволения. Вечная память. Эта песня объединяет украинцев от первого аккорда, и это наш гимн", — отметила Кароль.

Кроме того, Тина Кароль побывала на 73-м Берлинском кинофестивале (Берлинале), где пришла на премьеру документального фильма оскароносного актера/режиссера Шона Пенна и Аарона Кауфмана о войне России против Украины под названием Superpower ("Суперсила"). Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

Песня Кароль которой Kolomyika стала саундтреком к фильму. Кинокартину в зале Берлинале-2023, где собралось более двух тысяч человек, встретили продолжительными громкими овациями. В частности, ее пришли посмотреть исполнительный директор кинофестиваля Мариэтт Риссенбик, немецкий актер и активист Клеменс Шик.

Вас также может заинтересовать: