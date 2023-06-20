Тимур Мирошниченко впервые показал, как выглядит его приемный сын

Фото Мирошниченко со светловолосым малышом, который крепко прижимается к новому отцу, вызывает слезы умиления.

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Тимур Мирошниченко показал приемного сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Пара украинских ведущих, Тимур и Инна Мирошниченко, уже воспитывают двоих детей. Во время войны они приняли серьезное решение - подарить семью ребенку из детского дома.

Вопреки проблемам, с которыми Мирошниченки сражались на протяжении последних месяцев, они смогли найти своего ребенка, которого Инна называет "сыном, рожденным сердцем". Сейчас счастливые родители ожидают оформления документов.

Тем временем они не упускают любую возможность наладить контакт с малышом - каждую свободную минуту они проводят в Житомире, где их дожидается приемный сын.

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На своей странице в Instagram Тимур делится первым фото, на котором можно рассмотреть мальчика - для ребенка, которому почти исполнилось два года, он еще совсем малютка, однако связь между ним и будущими родителями уже видна невооруженным взглядом.

В кадре Тимур сидит на подоконнике, мальчик уютно устроился у него на коленках. Вместе они мечтательно смотрят в окно. "Совсем скоро ты будешь дома", - подписал снимок ведущий.

Тимур Мирошниченко показал приемного сына / instagram.com/timur.miroshnychenko

Ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.

Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.

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