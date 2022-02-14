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"Ти мені скажи, чий Крим?": Верка Сердючка впервые за 20 лет спела на украинском

14 февраля 2022, 23:29

По мнению команды Сердючки, эта песня "непременно вдохновит вас на романтическое настроение и, в частности, напомнит, что у каждой истории есть свой хеппиенд".

Сердючка
Сердючка записала песню на украинском языке

Верка Сердючка записала новую песню Есть предложение, которая стала саундтреком к комедии Большая прогулка. Фишка этой композиции в том, что это - первая за 20 лет украиноязычная работа Андрея Данилко в популярном на весь мир сценическом образе.

По мнению команды Сердючки, эта песня "непременно вдохновит вас на романтическое настроение и, в частности, напомнит, что у каждой истории есть свой хеппиенд".

"Є пропозиція прокинутись вранці удвох…" - разве можно предложить что-то более романтичное? В этом предложении есть все: и примирение после ссоры, и интересные планы на ночь, а главное - надежда на то, что в итоге все будет хорошо!" - поделился Андрей Данилко.

К слову, Верка Сердючка не только написала саундтрек к фильму, который "поможет отвлечься от суровой реальности и окунуться в атмосферу сплошных веселья", а и сама снялась в нескольких эпизодах картины.

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Ранее Главред писал о том, что певец Андрей Данилко в образе Верки Сердючки на новогоднем Дизель-шоу исполнил повстанческую песню Батко наш Бандера. Через какое-то время видео завирусилось в интернете, и разгорелся нешуточный скандал - любимица страны на одной из главных сцен Украины распевает запрещенные песни.

Ранее украинская певица Настя Каменских попала в непростую ситуацию во время съемок шоу Маска. Во время выпуска шоу Каменских пригласила Андрея Данилко исполнить медленный танец. Во время танца Данилко вдруг заявил, что его нужно не так танцевать. После этого певец обнял артистку за ягодицы и стал исполнять медленный танец.

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