Данилко схватил Каменских за упругие ягодицы в эфире шоу и устроил жаркие танцы

Данилко обнял певицу за ягодицы и стал исполнять медленный танец.
Украинская певица Настя Каменских попала в непростую ситуацию во время съемок шоу Маска.
Во время выпуска шоу Каменских пригласила Андрея Данилко исполнить медленный танец.
Во время танца Данилко вдруг заявил, что его нужно не так танцевать.
После этого певец обнял артистку за ягодицы и стал исполнять медленный танец.
"А сейчас уже мне стыдно", - крикнула Каменских.
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Какое-то время звезда танцевала с Данилком, пытаясь убрать его руки со своих ягодиц. Впрочем, исполнительница решила убежать от него.
Однако Данилко шел позади Насти и хлопал ее по ягодицам.
Ранее писали, как Настя Каменских в прозрачном платье и красных чулках очаровала фанатов дерзким образом.
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Автор: Мария Тупик