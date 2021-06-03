Тейлор Свифт сыграет в кино с Кристианом Бейлом

Тейлор Свифт / Reuters

Режиссер Дэвид О. Расселл снимает новую картину, в которую собрал чуть ли не всех самых популярных актеров из Голливуда.

Но теперь очередь дошла и до Тейлор Свифт. Как сообщает Showbiz 411, Самая популярная антри-певица станет частью какого-то масштабного фильма.

Название проекта и его сюжет пока что держатся в секрете. Ранее лишь стало известно, что это будет костюмный фильм, а его действие развернётся в прошлом. Какая роль досталась Свифт, не раскрывается.

Кто еще сыграет в фильме Дэвида О. Расела: