Тейлор Свифт сыграет в кино с Кристианом Бейлом

В новом фильме режиссера Аферы по-американский намечается звездный актерский состав.
Режиссер Дэвид О. Расселл снимает новую картину, в которую собрал чуть ли не всех самых популярных актеров из Голливуда.
Но теперь очередь дошла и до Тейлор Свифт. Как сообщает Showbiz 411, Самая популярная антри-певица станет частью какого-то масштабного фильма.
Название проекта и его сюжет пока что держатся в секрете. Ранее лишь стало известно, что это будет костюмный фильм, а его действие развернётся в прошлом. Какая роль досталась Свифт, не раскрывается.
Кто еще сыграет в фильме Дэвида О. Расела:
- Тейлор Свифт,
- Кристиан Бэйл,
- Марго Робби,
- Роберт Де Ниро,
- Крис Рок,
- Аня Тейлор-Джой
- Рами Малек,
- Джон Дэвид Вашингтон,
- Зои Салдана,
- Майк Майерс,
- Майкл Шеннон,
- Тимоти Олифант.
Автор: Александр Галаджий