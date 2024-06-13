Тейлор Свифт на концерте опозорилась "сопливым инцидентом"

Певица высморкала нос и попыталась вытереть слизь об свой костюм.

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Тейлор Свифт вытирала нос / Коллаж Главред, фото скриншот с Instagram/taylorswift

Популярная поп-певица Тейлор Свифт, которая завершила звездный 2023 год тем, что была названа человеком года по версии журнала Time, попала в неприятный инцидент.

В частности, певицу подловили за высмаркиванием мокроты из носа, которую она сперва вытерла рукой, а потом попыталась вытереть об свой концертный костюм.

Соответствующим видео на своей странице в Instagram поделилось издание The Daily Mail. На видео певица вытирает нос, который полный слизи, а потом пытается вытереть ее об свою юбку.

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Кстати, она это делает не в первый раз. Певицу уже ловили за постыдным занятием. "Тейлор Свифт была поймана, вытирая не совсем невидимую нитку соплей со своего носа во время выступления в Эдинбурге, но мега поп-звезда сумела избавиться от нее, и она продолжила выступление! Случается с лучшими из нас!" - прокомментировало СМИ.

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Ранее стало известно о том, что Тейлор Свифт похоже, стала задыхатьсяна своем шоу Eras Tour в Рио-де-Жанейро. Фанатское видео с концерта, опубликованное в субботу, показывает, что звезда изо всех сил пытается дышать сразу после исполнения "Bejeweled" в конце своего многочасового выступления.

Сама певица сообщила, что она "опустошена" после того, как перед ее концертом в Рио-де-Жанейро в пятницу умерла фанатка. Позже также стало известно о еще одной смерти.

Тейлор Свифт - самая популярная исполнительница на Spotify и Apple Music, а также самая кассовая исполнительница за всю историю.

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