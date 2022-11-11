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Террористка Чичерина озвучила свою версию возникновения слова Херсон

11 ноября 2022, 10:07

Чичерина придумала версию возникновения Херсона в стиле российской пропаганды.

Террористка Чичерина озвучила свою версию возникновения слова Херсон
Юлия Чичерина, пулемет и воображаемые "друзья". Скриншот видео

Российская рок-певица Юлия Чичерина, которая является самой настоящей террористкой, поддерживающей убийства мирных украинцев, пробила дно очередным своим тупым высказыванием.

Так, недалекая Чичерина с пулеметом в руках решила, что она может рассуждать о происхождении украинских городов. В частности, по мнению фанатки "русского мира", название временно оккупированного российскими захватчиками города, придумала императрица Екатерина II. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Ехала как-то Екатерина ІІ в Крым. Захотелось ей спать. Остановилась она на берегу Днепра, казаки ей шатер разбили, себе – лагерь. Лягла она спать. А казаки тем временем выпивают, кушают и потихонечку: гав-гав-гав, любо-любо. Катерина им: "Молчать! Спать хочу". Казаки вроде притихли. А потом опять: гав-гав-гав, любо-любо. "Молчать! Спать хочу". И так продолжалось всю ночь. И назвала Екатерина это место Херсон!" – бредит сумасшедшая Чичерина.

Она также выстрелила из своего пулемета, видимо, отгоняя белочку, которая все время сопровождает умалишенную певицу.

Напомним, ранее Чичерина сделала еще одно громкое заявление, от которого ей не отмыться.

Так на ее личном канале в Telegram появился видеофграмент из интервью, в котором она заявляет, что армии рф не стоит останавливаться на оккупации Украины, а хорошо бы захватить всю Европу.

Свои империалистические опусы Чичерина сопроводила нервным смешком, в кадре она пошатывалась, не могла устоять на одном месте.

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Юлия Чичерина
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