Теперь официально: Дмитрий Комаров сделал заявление о разводе

Комаров подтвердил, что он и Александра Кучеренко находятся в состоянии развода после 5 лет вместе.

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Дмитрий Комаров разводится с Александрой Кучеренко - комментарии экс-супругов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/komarovmir, instagram.com/aakucherenko

Кратко:

Дмитрий Комаров подтвердил, что разводится с Александрой Кучеренко

Он опроверг слухи про неверность одного из партнеров, и подчеркнул, что они расстаются друзьями

Слухи про разлад в отношениях журналиста, путешественника и создателя проекта Мир наизнанку Дмитрия Комарова и журналистки, модели и ведущей Александры Кучеренко начали появляться еще в январе 2025. Позже на сайте Единого государственного реестра судебных решений появилась информация о том, что пара находится в состоянии развода.

Однако ни Дмитрий, ни Александра не комментировали, что между ними происходит. По этой причине в прессе начало появляться про семью журналистов множество слухов. Например, что виновным в расставании стал другой мужчина.

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Сегодня в своем блоге в Instagram Дмитрий Комаров впервые официально подтвердил, что разводится с Александрой Кучеренко. Раскрывать причины этого решения он не стал, но акцентировал внимание на то, что разрыв происходит мирно, по согласию обеих сторон. Также Комаров отметил, что он и Кучеренко остаются друзьями и в хороших отношениях, "просто теперь - не семейных".

"Итак, о личном. На языке фактов. Мы с Александрой Кучеренко действительно приняли решение развестись. Мы подали совместное заявление о расторжении брака через ЗАГС и разводимся мирно и цивилизованно. А эмоциональный судебный иск остался без рассмотрения. Да, мы разводимся. Нет, никто никому не изменил. Не обманул. Не ушел к другому/другой. Расходимся с уважением друг к другу. Это взвешенное решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двумя. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сохранить", - пишет Дмитрий.

Дмитрий Комаров разводится с Александрой Кучеренко - комментарии экс-супругов / instagram.com/komarovmir

Он также обратился к тем, кто сейчас в браке, с напоминанием о важности общения в паре, дескать проблемы нужно замечать, обсуждать и решать, а не доводить до крайних мер: "В каждой семье есть свои споры, недоразумения, ссоры. Это нормально. Но чувствуйте, идентифицируйте момент, когда в паре начинаются первые намеки уже на серьезные недоразумения. Не упускайте время, пока ситуация не стала неисправимой. Обязательно разговаривайте друг с другом, обсуждайте, не молчите. Довести ситуацию до развода - это очень плохо. И развод - это плохо. Берегите свои семьи и чувства".

Александра Кучеренко присоединилась к словам бывшего мужа - сделала репост в своем блоге с подписью: "Наш единственный и последний комментарий. Личное останется личным".

Дмитрий Комаров разводится с Александрой Кучеренко - комментарии экс-супругов / instagram.com/aakucherenko

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Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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