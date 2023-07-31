Теперь дома: Тимур и Инна Мирошниченко показали приемного сына на нежном фото

Семья Мирошниченко наконец забрала усыновленного малыша домой, и поделилась историей их первого знакомства, которая трогает до слез.

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Тимур и Инна Мирошниченко рассказали про первую встречу с приемным сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Семья украинский ведущих, Тимур и Инна Мирошниченко, наконец преодолели долгий и тернистый путь навстречу "сыну, рожденному сердцем" - вчера они сообщили, что наконец смогли привести усыновленного ребенка домой.

Марко и Мия, биологические дети пары, теперь обзавелись братиком, которого очень ждали. Когда все юридические нюансы улажены, чета Мирошниченко готова поделиться с подписчиками историей о том, как в их жизни появился новый маленький человечек.

На своей странице в Instagram Инна показала свежее фото теперь троих своих детей: Марко запускает с Тимуром самолетик, а Мия с мамой общаются с крохотным малышом, который сидит у нее на коленях. Мальчик внимательно слушает маму и сестру, но все же краем глаза наблюдает за "мужскими" развлечениями брата и папы.

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В описании к фото Мирошниченко рассказала, что она и Тимур решили забирать мальчика из детдома после первой же встречи, несмотря на то, что она длилась всего ничего - дело происходило в пятницу в конце дня, и персоналу не терпелось отправиться домой, поэтому времени было мало.

"Он был такой маленький... 70 см. Испуганный. Кто все эти люди? Я сажусь на пол и говорю: "Иди ко мне". И он пошел! На этом моменте можно заплакать от счастья. ... Мы вышли из детдома, сели в машину, и написали моей маме: "Скажи детям, что мы нашли брата!" - рассказывает Инна Мирошниченко. По ее воспоминаниям, в понедельник утром они уже написали заявку на усыновление.

Тимур и Инна Мирошниченко рассказали про первую встречу с приемным сыном / instagram.com/_inna_mi_

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