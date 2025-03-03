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Теперь будет оглядываться: СБУ объявила путинисту Лепсу о подозрении

Анна Подгорная
3 марта 2025, 19:47
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Григорию Лепсу вменяют нарушение двух статей КК Украины.
Григорий Лепс
Григорий Лепс получил подозрение от СБУ за оправдание войны в Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Вкратце:

  • Григорий Лепс - фанат войны в Украине
  • За его антиукраинскую деятельность СБУ объявила пропагандисту о подозрении

Российский певец Григорий Лепс во время полномасштабной войны в Украине зарекомендовал себя как один из самых ярых поклонников директора страны-оккупанта и его кровавого кремлевского режима. Кроме резких высказываний и выступлений пропагандист обещал персональное материальное вознаграждение солдатам рф за каждый уничтоженный танк ЗСУ. Также он регулярно упоминает в интервью о сборе и передаче помощи на нужды армии страны-агрессора.

В связи с публичной поддержкой, оправданием и финансированием Григорием Лепсом войны в Украине Служба безопасности Украина объявила ему о подозрении. Сообщение об этом появилось в социальных сетях правоохранительного органа.

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Лепса подозревают по двум статьям Криминального кодекса Украины - ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Григорий Лепс
Григорий Лепс получил подозрение от СБУ за оправдание войны в Украине / t.me/SBUkr

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Кто такой Григорий Лепс

Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).
16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

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