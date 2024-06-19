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Телеканал ТЕТ начал съемки 2 сезона сериала "Волонтеры"

Алена Кюпели
19 июня 2024, 15:11обновлено 19 июня, 16:21
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Знакомый синий бус снова в пути, а это значит, что съемки второго сезона в самом разгаре.
ТЕТ начал съемки 2 сезона сериала
ТЕТ начал съемки 2 сезона сериала "Волонтеры" / Коллаж Главред, фото пресс-службы

Третий год подряд украинцы неутомимо донатят, плетут, собирают, отвозят, ремонтируют, кормят, находят, работают на победу и поражают мир своей стойкостью. Жизнь продолжает подбрасывать нам готовые сценарии, поэтому в новом осеннем сезоне зрителей телеканала ТЕТ ждут реальные истории взаимопомощи, сплоченности и единства в сериале "Волонтеры 2". Знакомый синий бус снова в пути, а это значит, что съемки второго сезона в самом разгаре.

"Волонтеры 2" - это продолжение комедийного сериала от Drive Production, который начинался как ютуб-проект с короткими скетчами, а в 2023 году перерос в полноценный сериальный формат и покорил сердца украинцев. Каждая серия "Волонтеров" в среднем собирала перед телеэкранами 249 тысяч зрителей, а первый сезон в целом охватил более 1,4 миллиона человек. Секрет такого успеха прост. В основе сериала истории рядовых украинцев, которые объединились ради общей цели - помощи армии и гражданским. Сюжетные линии "Волонтеров" запечатлевают нашу реальность, вдохновляют через экраны и доказывают, что любая помощь стране важна.

Во втором сезоне комедийного сериала главные герои Игорь и Кирилл превратятся из аматоров в опытных волонтеров, для которых больше нет ничего невозможного. Мужественный дух и крепкий юмор будут помогать им не опускать руки и выруливать из любых жизненных виражей. Настя вместе с лучшими подругами Сашей, Ирой и Алиной продолжат превращать свой салон в волонтерский штаб. Станислав и Наталья будут упорно спасать хвостиков и носиков, а любимые ютуберы из "Ветеранов космических войск" со скоростью света будут закрывать сверхважные сборы.

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Однако к будничным волонтерским делам наших героев добавятся новые вызовы - сохранить отношения, не пасть духом, распознать враждебное ИПСО, удержать единство и непрерывно работать на победу, не сбавляя оборотов.

Актерский состав "Волонтеров 2" неизменен - Игорь Ласточкин, Кирилл Ганин, народный артист Украины Станислав Боклан с женой Натальей Клениной, Ирина Сопонару, Александра Машлятина, Анастасия Оруджова, Алина Блажкевич, Веня, Куран и Дамницкий из "Ветеранов космических войск" и другие звезды "Лиги Смеха".

Успехов команде в создании актуальной комедии, которая отзовется гордостью каждому украинцу. С нетерпением ждем второй сезон сериала "Волонтеры" в осеннем сезоне на телеканале ТЕТ.

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