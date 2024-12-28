Тарас Цымбалюк впервые после скандала показался со своей девушкой - детали

Вы узнаете:
- Тарас Цымбалюк попал в скандал
- Актер без комментариев дал понять, что все у него хорошо
Украинский популярный актер Тарас Цымбалюк показался вместе со своей возлюбленной Светланой Готочкиной, после того, как поклонники заподозрили их в расставании.
На своей странице в соцсетях Тарас опубликовал видео, на котором показал Светлану.
Пара развлекалась в парке аттракционов, и они катались на машинках. Цымбалюк, как и его любимая, не стали комментировать скандал и продолжают, по всей видимости, жить вместе.
"Зарабатываем штрафы в Дии", - написал актер.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак поделилась неудачной фотографией, после чего поклонники подумали, что она беременна. Также певица показала новогодний декор своего дома.
А также Альбина Джанабаева показала, как у нее прошел этот год и засветила на видео лицо своей дочери Агаты от Валерия Меладзе.
Вас может заинтересовать:
- "Никто не удивился результату": Анна Заворотнюк устроила гендер-пати
- Алина Гросу вернулась в Украину и показала родного человека - детали
- "Они правда пара": Эктор Хименес-Браво засветился в объятиях с украинской звездой
Кто такой Тарас Цымбалюк?
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред