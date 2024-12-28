Тарас Цымбалюк впервые после скандала показался со своей девушкой - детали

Тарас Цымбалюк поделился новыми кадрами.

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Тарас Цымбалюк - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Готочкина

Вы узнаете:

Тарас Цымбалюк попал в скандал

Актер без комментариев дал понять, что все у него хорошо

Украинский популярный актер Тарас Цымбалюк показался вместе со своей возлюбленной Светланой Готочкиной, после того, как поклонники заподозрили их в расставании.

На своей странице в соцсетях Тарас опубликовал видео, на котором показал Светлану.

видео дня

Пара развлекалась в парке аттракционов, и они катались на машинках. Цымбалюк, как и его любимая, не стали комментировать скандал и продолжают, по всей видимости, жить вместе.

"Зарабатываем штрафы в Дии", - написал актер.

Тарас Цымбалюк провел время со своей девушкой / фото: скрин instagram.com, Тарас Цымбалюк

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак поделилась неудачной фотографией, после чего поклонники подумали, что она беременна. Также певица показала новогодний декор своего дома.

А также Альбина Джанабаева показала, как у нее прошел этот год и засветила на видео лицо своей дочери Агаты от Валерия Меладзе.

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Кто такой Тарас Цымбалюк? Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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