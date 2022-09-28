Танкович прокомментировал действия коллег из 'Дизель шоу', которые выступают в России

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Танкович пояснил, почему его коллеги из "Дизель шоу" выступают в Росси

Белорусский телеведущий Дмитрий Танкович, который долгое время живет и работает в Украине, а также не поддерживает жестокое вторжение России в Украину, рассказал о том, почему его коллеги из "Дизель Шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин развлекают граждан страны-агрессора России.

Как пояснил он в интервью Славе Демину, причина более чем банальна. "Нужно кормить семью", - говорит Танкович.

Телеведущий также прокомментировал, можно ли осуждать этих артистов, которые по факту являются гражданами России, хотя и жили последние годы в Украине. "Сейчас все очень понятно и просто. Ты должен выбрать позицию. На чьей ты стороне. Поэтому если они решили уехать, убрать в соцсетях все посты об Украине, о войне, а потом сказать: "Мы сейчас едем в круиз и никакой войны нет". Я этого не понимаю, к сожалению. Не важно кто они: россияне или украинцы. Нужно выбрать позицию и решить", - говорит телеведущий.

Напомним, ранее бывшие российские игроки КВН, актеры "Дизель Шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин, после начала войны выехавшие из Украины, продолжают зарабатывать юмором.

Но сейчас не на украинском ТВ, а на круизном лайнере Astoria Grande.

Лайнер уходит из российского города Сочи, посещает несколько портовых городов Турции и возвращается в Сочи.

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