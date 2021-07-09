"Танцы со звездами 2021": стало известно имя первого участника нового сезона

Джамала - первая участница нового сезона "Танцы со звездами" / instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица и молодая мама Джамала, которая ранее похвалилась соблазнительным телом после похудения, удивила фанатов приятной новостью.

Победительница Евровидения-2016 сообщила, что стала первой участницей пятого сезона главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами". Джа в своей Инстаграме поделилась ярким видео, в котором она в ярком костюме станцевала зажигательные движения дома, в гримерке, в машине и перед сценой.

Также артистка запустила традиционный #танціззіркамиchallenge – ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

Джамала позвала на проект вокалиста ТНМК Фагота – примет ли он эстафету и выйдет ли на главный танцевальный паркет страны, станет известно уже скоро.

Кто из звезд сядет в судейские кресла в новом сезоне – пока держится в тайне.

Напомним, недавно телеканал 1+1 провел открытый кастинг танцоров. Более 350 танцоров подали заявки для участия в звездном шоу. И только 70 опытных танцоров попали на кастинг, который проводили творческий продюсер шоу Елена Коляденко и хореограф Алена Шоптенко. Кто из танцовщиков выйдет на паркет "Танцев со звездами" – зрители узнают скоро.

Отмечается, что над пятым сезоном танцевального шоу "Танцы со звездами" работает продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS под руководством продюсера Владимира Завадюка. Победителями прошлого года стали пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.