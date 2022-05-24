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"Танцы на костях": Козловский попал в дикий скандал

24 мая 2022, 17:06

Виталий Козловский не сдержал эмоций и ответил на упреки.

Виталий Козловский
Виталий Козловский / скриншот с видео

Украинский певец Виталий Козловский довольно резко ответил хейтерам, раскритиковавшим его новый клип на песню Інша весна.

В апреле Козловский выпустил новый клип. В ролике исполнитель появился на фоне разрушенных киевских домов. Впрочем, некоторые пользователи не оценили работу и заявили, что это "танцы на костях".

В интервью Зірковий шлях знаменитость не сдержал эмоций и ответил на упреки.

"Бл***, идите ***. Потому что Богатырская 20, где мы снимали синхроны нашего клипа у разрушений, а номер 18 — там, где я ходил заниматься английским языком. Это не кощунство и не издевательство. Это хроника того, в чем я, **, жил! Это моя боль, это крик. Это не просто "посмотрите, я здесь". Это крик души, это разорванное сердце в куски и кровь, которая течет. Крик SOS: "Помогите! Люди, услышьте нас. Мы здесь живем среди этого, среди этих разрушений". Это не где-нибудь в Сирии, это все вокруг нас. И это была главная цель видео", - прокомментировал Козловский.

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