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"Талантливая во всем": Максим Галкин восхитил новым видео дочери

Элина Чигис
13 января 2025, 09:06
161
Максим Галкин активно провел время с детьми.
Максим Галкин, Лиза, Гарри
Максим Галкин похвастался навыками дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Максим Галкин в отпуске с детьми
  • Юморист восхищается умением Лизы кататься на лыжах

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, показал, как его дочь Лиза мастерски катается на лыжах.

На своей странице в соцсетях шоумен опубликовал видео, на котором Лиза спускалась с заснеженного горного склона.

видео дня

"Лиза едет за своим тренером, быстро учится, дети катались единственный раз пять лет назад перед пандемией, когда были совсем маленькие", — написал Максим.

А вот сына Гарри Галкин не успел снять на видео, поскольку мальчик осваивал сноуборд и помчался вперед. Поклонники были в восторге от навыков детей и написали много комментариев с комплиментами.

"Здорово! Лиза и Гарри молодцы, такие же талантливые, как их родители";

"Вот как надо жить! Наслаждаться, развиваться, радоваться, любить… Максим, Вы молодец!";

"Дети с такими родителями могут быть счастливыми везде!";

"Молодец! Смелая девочка. Талантливая во всем", - отметили фанаты юмориста.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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Кто такой Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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