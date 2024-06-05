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Таки появился: как выглядел бывший Заворотнюк в день ее похорон

Алена Кюпели
5 июня 2024, 14:38
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Сергей Жигунов тайком прибыл на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк.
Сергей Жигунов проигнорировал смерть своей некогда любимой женщины
Сергей Жигунов оказывается проигнорировал смерть своей некогда любимой женщины / Коллаж Главред, фото Instagram/ zhigunov_sergey, KP.ru

В сети после смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась от серьезного онкологического заболевания, обозлились на российского актера Сергея Жигунова, который никак не отреагировал на смерть актрисы.

Пользователи сети обвиняли артиста в том, что тот не удосужился почтить память умершей артистки. Между тем, российские пропагандистские СМИ сообщили, что Жигунов тайно был на прощании с артисткой и скрывался от семьи и прессы.

"Заслуженный артист России Сергей Жигунов также прибыл в Покровский женский монастырь в Москве. Ранее актер не комментировал сообщения о смерти артистки, с которой сблизился на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", - написало СМИ.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк?

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

По информации других источников, Жигунов выглядел подавленным, но положил цветы и ушел.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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