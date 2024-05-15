"Так не волновалась никогда": Маша Ефросинина сообщила о своем новом "ребенке"

Маша Ефросинина рассказала, что готовит новый интересный проект на YouTube.

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Маша Ефросинина обьявила, что создала новый проект / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина уже длительное время ведет свой канала на YouTube, одним из самых успешных ее проектов считается "Экзамен. Новая реальность", где ведущая приглашает известных людей и затрагивает разные темы.

На своей странице в соцсетях Ефросинина анонсировала свое новое "дитя" на канале.

"Мы затеяли новый проект на моем канале. И вы ни за что не угадаете, кто будет его первым героем. Подсказка: я так не волновалась никогда", - написала ведущая. видео дня

Дату премьеры Маша, к сожалению, не назвала.

Маша Ефросинина готовит сюрприз для поклонников / фото: скрин instagram.com/mashaefrosinina/

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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Отметим, недавно Маша Ефросинина решила прокомментировать свое скандальное интервью с певицей Кристиной Соловий. Ефросинина отмечает, что, во-первых, интервью с Соловий было "слишком эмоциональным".

А также блогер Александр Волошин сказал, как он лично к Маше Ефросининой относится. Он заявил, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".

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