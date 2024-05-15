"Так не волновалась никогда": Маша Ефросинина сообщила о своем новом "ребенке"

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина уже длительное время ведет свой канала на YouTube, одним из самых успешных ее проектов считается "Экзамен. Новая реальность", где ведущая приглашает известных людей и затрагивает разные темы.
На своей странице в соцсетях Ефросинина анонсировала свое новое "дитя" на канале.
"Мы затеяли новый проект на моем канале. И вы ни за что не угадаете, кто будет его первым героем. Подсказка: я так не волновалась никогда", - написала ведущая.видео дня
Дату премьеры Маша, к сожалению, не назвала.
Кто такая Маша Ефросинина?
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
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Отметим, недавно Маша Ефросинина решила прокомментировать свое скандальное интервью с певицей Кристиной Соловий. Ефросинина отмечает, что, во-первых, интервью с Соловий было "слишком эмоциональным".
А также блогер Александр Волошин сказал, как он лично к Маше Ефросининой относится. Он заявил, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".
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