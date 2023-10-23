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Таисия Повалий официально получила гражданство РФ - СМИ

Анна Подгорная
23 октября 2023, 12:21
Повалий оформила соответствующий документ и открыла ИП в сакральную для Украины дату.
Таисия Повалий
Таисия Повалий получила российский паспорт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Певица украинского происхождения Таисия Повалий давно перестала скрывать, что поддерживает страну-оккупанта и одобряет геноцид украинского народа. Ее единственный заработок сейчас - выступления на пропагандистских концертах. Там, для продвижения опасного нарратива про "братские народы", она цинично исполняет украинские народные песни и хвастается своим происхождением.

Теперь кичиться тем, что она украинка, Повалий будет сложнее, ведь артистка официально приняла российское гражданство. Об этом сообщает Богдан Беспалов с отсылкой на собственные источники.

Иронично, но Тая получила паспорт страны-оккупанта и открыла индивидуальное предприятие 24 августа - на День независимости Украины.

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К слову, в стране на болотах допускается иметь два и больше гражданств. Доподлинно неизвестно, значит ли паспорт рф в руках Повалий то, что она официально отказалась от того, чтобы зваться гражданкой Украины.

Повалий гражданка рф
Таисия Повалий получила российский паспорт / Telegram - BespaLOVmedia

Ранее украинский певец Александр Пономарев рассказал, почему Ани Лорак и Таисия Повалий поддержали страну-агрессора РФ. Артист признался, что сперва даже искал для них оправдания.

Также бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк припечатал Повалий за пресмыкание перед Путиным, и придумал наказание для певицы-предательницы и ей подобных.

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