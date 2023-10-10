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"Сюрреалистическая картинка": Брежнева ушла от Меладзе из-за его юной любовницы

Анна Подгорная
10 октября 2023, 21:43 обновлено 10 октября, 21:43
По словам известного блогера, Константин Меладзе настолько увлекся новым "проектом", что напрочь забыл о жене.
Константин Меладзе, Вера Брежнева
Брак Брежневой и Меладзе распался из-за измен продюсера - Беспалов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic, instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева подтвердила слухи о том, что она и музыкальный продюсер Константин Меладзе больше не вместе. За 8 лет их официального брака эту пару сопровождало множество сплетен. Теперь же главная: что послужило причиной разрыва Брежневой и Меладзе?

Одна из самых популярных версий - политические убеждения. Певица с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину и занимается волонтерством; продюсер за почти два года вторжения так и не нашел времени заявить о своей позиции.

Теперь уже бывшие супруги свой развод комментировать отказываются, но новую версию блогеру-сплетнику Богдану Беспалову принесли его "котята"-информаторы. На своем YouTube-канале он рассказал, что Вера ушла от Константина из-за его измен. Но проблема была не только в физическом влечении продюсера: он нашел себе новую музу на замену Брежневой.

Проблемы в их браке начались в 2021 году, когда в группу ВИА Гра пришла София Тарасова. Она сразу приглянулась Меладзе, и он решил помочь девушке стать звездой. Свой новый проект он долгое время скрывал ото всех, опасаясь осуждения, ведь Софе всего 22 года, а продюсер почти в три раза ее старше.

"Это очень скрывали из-за возможного осуждения общества. Между ними разница почти 40 лет. Родители Софии знали об этом с самого начала и были не против, так как у ее семьи идея фикс сделать Софу звездой любой ценой. Этот роман послужил серьезным изменениям не только в жизни Меладзе. Об их романе знали только три человека. Их дуэт вышел не просто так. У Меладзе большие планы слепить из Софии большую звезду в России. Сейчас активно готовятся демки и концепция образа артистки", - рассказал инсайдер.

Беспалов назвал происходящее в личной жизни Константина Меладзе "сюрреалистической картинкой".

Смотрите сюжет про развод Меладзе и Брежневой:

Ранее звезда Женского Квартала, актриса и радиоведущая Лера Товстолес намекнула на отношения с известным певцом. Она поделилась романтичными кадрами с ENLEO.

Также шоумен Никита Добрынин впервые объяснил развод с блогершей Дашей Квитковой. Бывший "холостяк" отметил, что старается сохранить отношения с бывшей ради их общего сына Льва.

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