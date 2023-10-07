Звезда Женского Квартала намекнула на отношения с известным певцом

Звезда Женского квартала не часто балует поклонников подробностями личной жизни.

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Валерия Товстолес и ее новые кадры/Коллаж Главред/Фото Instagram/lera_fatforest

Актриса и певица, звезда Женского Квартала Валерия Товстолес приоткрыла некоторые тайны своей личной жизни.

По Информации ТСН, звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, где она изображена вместе с певцом Никитой Леонтьевым, более известным как ENLEO.

Валерия Товстолес с ENLEO/Фото Instagram/lera_fatforest

Знаменитости показали себя во время романтической фотосессии, где они ласково смотрят друг на друга, а также обнимаются.

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Эти снимки Толстолес сопроводила смайлом в виде горящего сердца. В свою очередь, ENLEO прокомментировал пост в виде трех разных сердец.

Напомним, ранее бывший резидент Студии "Квартал-95" Елена Кравец отметила, что отношения с поклонниками играют не последнюю роль для знаменитостей.

Также первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что не живет с мужем, а также высказалась о том, как складываются ее отношения с Владимиром Зеленским во время полномасштабной войны.

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