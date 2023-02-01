Сыновья звезды, Брэндон и Дилан, сказали, что карьера Памелы Андерсон "пошла под откос" после того, как ее секс-видео с их отцом оказалось в Сети.

Сыновья Памелы Андерсон, как на ее карьеру повлияло интимное видео с их отцом Томми Ли / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Брэндон и Дилан, сыновья легендарной актрисы Памелы Андерссон от брака с культовым музыкантом, барабанщиком Mötley Crüe, рассказали, что ее карьера провалилась после просочившегося в мир в 90-е секс-видео. Об этом пишет Daily Mail.

И они высказались по поводу мини-сериала Hulu 2022 года "Пэм и Томми", который как раз рассказывает эту историю и повествует об отношения Памелы Андерсон и ее мужа Томми Ли,.

25-летний Дилан сказал, что, по его мнению, сериал (роль Андерсон исполнила Лили Джеймс), был безвкусно снят.

"Зачем вспоминать что-то20-летней давности, что, как вы знаете, кого-то обидело? Худший этап ее жизни и создание из этого комедии не имели смысла", — сказал он.

А 26-летний Брэндон сказал, что хотел бы, чтобы его 55-летняя мать "заработала деньги", согласившись лицензировать секс-видео.

"Она заработала бы миллионы долларов, если бы просто подписала клочок бумаги. Вместо этого она сидела без дела и смотрела, как ее карьера растворяется в воздухе. Она была в долгах большую часть своей жизни", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская певица барбадосского происхождения Рианна через 5 месяцев после рождения первенца показала сочные ягодицы в танце крупным планом.

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