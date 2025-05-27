"Сыночка с мамочкой": Даша Квиткова впервые публично показала своего избранника

Вы узнаете:
- Как подтвердился новый роман Даши Квитковой
- С кем она состоит в отношениях
Украинская известная блогер Даша Квиткова, которая ранее провоцировала слухи о новом романе, но не показывала лицо избранника, засветилась с 23-летним футболистом Владимиром Бражко на свадьбе у друзей.
Главред нашел в Сети видео, на которых Даша и Владимир веселились на праздновании. Отметим, свадьба футболиста Максима Дячука прошла в Киеве в ресторане Маяк.
На одном из видео футболист и блогер держались за руки, а также Владимир либо поцеловал возлюбленную, либо сказал ей что-то на ухо, в ответ она улыбнулась.
Поклонники знаменитостей отреагировали на кадры и написали множество комментариев.
"Бражко еще ребенок";
"Сыночка с мамочкой";
"Как младший брат", - отметили пользователи соцсети.
@la.brays Ну тепер остаточне підтвердження #бражко#дашаквіткова#вовабражко♬ gangstas paradise - favsoundds
Напомним, ранее ходили слухи, что Даша и Владимир уже несколько месяцев состоят в отношениях, знаменитости не подтверждали и не опровергали новости, а также продолжали интриговать таинственными фотографиями в соцсетях.
Также сообщалось, что на самом деле они уже перестали скрываться.
"Они уже не прячутся. Вместе за продуктами ходят... Букеты огромные он дарит. Они точно встречаются", - писали СМИ.
Смотрите видео, как Даша Квиткова провела время с Владимиром Бражко:
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Кто такая Даша Квиткова?
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
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