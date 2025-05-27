"Сыночка с мамочкой": Даша Квиткова впервые публично показала своего избранника

Даша Квиткова не смогла скрыть свои отношения.

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Даша Квиткова - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: скрин видео, instagram.com, Даша Квиткова

Вы узнаете:

Как подтвердился новый роман Даши Квитковой

С кем она состоит в отношениях

Украинская известная блогер Даша Квиткова, которая ранее провоцировала слухи о новом романе, но не показывала лицо избранника, засветилась с 23-летним футболистом Владимиром Бражко на свадьбе у друзей.

Главред нашел в Сети видео, на которых Даша и Владимир веселились на праздновании. Отметим, свадьба футболиста Максима Дячука прошла в Киеве в ресторане Маяк.

видео дня

На одном из видео футболист и блогер держались за руки, а также Владимир либо поцеловал возлюбленную, либо сказал ей что-то на ухо, в ответ она улыбнулась.

Поклонники знаменитостей отреагировали на кадры и написали множество комментариев.

"Бражко еще ребенок";

"Сыночка с мамочкой";

"Как младший брат", - отметили пользователи соцсети.

Реакция поклонников на новый роман Даши Квитковой / фото: скрин tiktok.com/@la.brays/

Напомним, ранее ходили слухи, что Даша и Владимир уже несколько месяцев состоят в отношениях, знаменитости не подтверждали и не опровергали новости, а также продолжали интриговать таинственными фотографиями в соцсетях.

Также сообщалось, что на самом деле они уже перестали скрываться.

"Они уже не прячутся. Вместе за продуктами ходят... Букеты огромные он дарит. Они точно встречаются", - писали СМИ.

Смотрите видео, как Даша Квиткова провела время с Владимиром Бражко:

Даша Квиткова с бойфрендом / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

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Кто такая Даша Квиткова? Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

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