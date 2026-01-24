Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сейчас пара находится на отдыхе во Вьетнаме, откуда украинка регулярно публикует фото.

https://stars.glavred.info/syn-sheron-stoun-obruchilsya-s-22-letney-ukrainkoy-chto-izvestno-o-romane-10735163.html Ссылка скопирована

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anyabyeworldfuck

Кратко:

25-летний Роан Джозеф Стоун обручился с украинкой Анной Евтушенко

Предложение Анне мужчина сделал во время рождественских праздников

Сын американской актрисы Шэрон Стоун, 25-летний Роан Джозеф Стоун обручился с младшей на три года украинкой Анной Евтушенко. Совместные фото влюбленные опубликовали в Instagram.

Фотографии со Стоуном Евтушенко лаконично подписала: "Мой жених".

видео дня

Сейчас пара находится на отдыхе во Вьетнаме, откуда украинка регулярно публикует фото в Instagram Stories.

Издание Daily Mail еще в декабре 2025 года отмечало, что предложение Евтушенко сын актрисы сделал во время рождественских праздников. В комментарии таблоида он отметил, что его избранница "самая заботливая и самая красивая женщина, которую когда-либо встречал", а себя он назвал "самым счастливым человеком в мире".

По его словам, 67-летняя Шэрон Стоун рада от новости о предстоящей свадьбе сына, поскольку полюбила свою будущую невестку.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер поженились в 2015 году, и долгое время считались одной из самых крепких пар западного шоу-бизнеса. Тем не менее в их отношениях наметился серьезный разлом.

Ранее Главред рассказывал об особом свидании Киану Ривза и его возлюбленной Александры Грант. Романтический момент пары попал на фото и видео.

Читайте также:

О персоне: Анна Евтушенко Анне Евтушенко, которой сделал предложение сын голливудской звезды, 22 года. Судя по соцсетям девушки, еще до полномасштабного вторжения она любила путешествовать. Весной 2022 года Анна четко выразила поддержку Украине и надежду на победу. А потом осталась жить за границей, в частности длительное время публиковала фото из Канады. Но теперь в ее профиле указано, что она поселилась в Лос-Анджелесе, США. Сколько длятся отношения пары и как именно их свела судьба - неизвестно. Но первые комментарии Роана с намеком на любовь под публикациями Анны появились осенью прошлого года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред