Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Виталий Кирсанов
24 января 2026, 22:31
Сейчас пара находится на отдыхе во Вьетнаме, откуда украинка регулярно публикует фото.
Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой
Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anyabyeworldfuck

Кратко:

  • 25-летний Роан Джозеф Стоун обручился с украинкой Анной Евтушенко
  • Предложение Анне мужчина сделал во время рождественских праздников

Сын американской актрисы Шэрон Стоун, 25-летний Роан Джозеф Стоун обручился с младшей на три года украинкой Анной Евтушенко. Совместные фото влюбленные опубликовали в Instagram.

Фотографии со Стоуном Евтушенко лаконично подписала: "Мой жених".

Сейчас пара находится на отдыхе во Вьетнаме, откуда украинка регулярно публикует фото в Instagram Stories.

Издание Daily Mail еще в декабре 2025 года отмечало, что предложение Евтушенко сын актрисы сделал во время рождественских праздников. В комментарии таблоида он отметил, что его избранница "самая заботливая и самая красивая женщина, которую когда-либо встречал", а себя он назвал "самым счастливым человеком в мире".

По его словам, 67-летняя Шэрон Стоун рада от новости о предстоящей свадьбе сына, поскольку полюбила свою будущую невестку.

О персоне: Анна Евтушенко

Анне Евтушенко, которой сделал предложение сын голливудской звезды, 22 года. Судя по соцсетям девушки, еще до полномасштабного вторжения она любила путешествовать. Весной 2022 года Анна четко выразила поддержку Украине и надежду на победу. А потом осталась жить за границей, в частности длительное время публиковала фото из Канады. Но теперь в ее профиле указано, что она поселилась в Лос-Анджелесе, США.

Сколько длятся отношения пары и как именно их свела судьба - неизвестно. Но первые комментарии Роана с намеком на любовь под публикациями Анны появились осенью прошлого года.

11:51

Гороскоп на завтра 25 января: Близнецам - неожиданная встреча, Девам - грусть

11:26

Любовница мужа Алсу выходит замуж за Абрамова

11:23

Как выглядеть стильно в мороз: модные правила зимнего образа

11:22

Без света более 400 тысяч потребителей: Чернигов почти полностью обесточен

11:03

Откуда берется запах в квартире и как убрать его навсегда: лайфхаки для уборки

10:37

Исповедь без лишней вины: что на самом деле не является грехом

10:24

Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

09:19

Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФФото

09:03

Вторая жизнь старых вещей: неожиданные идеи для кашпо из подручных вещейФото

08:58

Дочь Келлога публично упрекнула Трампа после ночного обстрела Киева

