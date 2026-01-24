Укр
Голливуд готовится к свадьбе года: СМИ назвали имена влюбленных

Виталий Кирсанов
24 января 2026, 17:55
71
В Голливуде ходят слухи о свадьбе между Саттон Фостер и Хью Джекманом.
Хью Джекман якобы планирует масштабное торжество
Хью Джекман якобы планирует масштабное торжество / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thehughjackman, instagram.com/suttonlenore

В Голливуде ходят слухи о возможной свадьбе года между звездой Бродвея Саттон Фостер и актером Хью Джекманом уже в 2026 году.

Как пишет Radar Online со ссылкой на источники, звездная пара активно готовится к новому этапу отношений, как только будут завершены все юридические формальности. Сейчас Фостер ускоряет процесс развода со сценаристом Тедом Гриффином, с которым была замужем с 2014 года.

видео дня

Между тем Хью Джекман, который окончательно завершил развод с Деборрой-Ли Фернесс в июне прошлого года после 27 лет брака, якобы уже планирует масштабное торжество. По словам близких к паре людей, актер хочет устроить роскошную свадьбу в Нью-Йорке.

Поговаривают, что среди возможных гостей могут быть Николь Кидман, Рассел Кроу, Наоми Уоттс, а роль шафера может достаться давнему другу Джекмана Райану Рейнольдсу. Источники отмечают, что для актера деньги не являются проблемой, ведь он хочет сделать это событие действительно незабываемым.

Слухи о романе между Фостер и Джекманом начали активно обсуждать еще во время их совместной работы в мюзикле "The Music Man" на Бродвее, который шел с 2021 по 2023 год. Однако публично пара впервые появилась вместе только в конце 2024-го.

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер поженились в 2015 году, и долгое время считались одной из самых крепких пар западного шоу-бизнеса. Тем не менее в их отношениях наметился серьезный разлом.

Ранее Главред рассказывал об особом свидании Киану Ривза и его возлюбленной Александры Грант. Романтический момент пары попал на фото и видео.

О персоне: Хью Джекман

Хью Джекман - австралийский актер театра и кино, певец и продюсер. Стал известен широкой публике по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс". Номинант на премии "Оскар" (2013), BAFTA (2013) и "Золотой глобус" (2002, 2018), обладатель премии "Золотой глобус" (2013), театральной премии "Тони" (2004, 2012), телевизионной премии "Эмми" (2005) и музыкальной премии "Грэмми" (2019). Джекман стал единственным исполнителем в истории Бродвея, получившим все основные театральные премии в течение одного сезона (за роль в "Мальчик из страны Оз") - "Тони", "Drama Desk" и "Outer Critics Circle", так называемая "тройная корона Бродвея", сообщает Википедия. Избранная фильмография: "Кейт и Лео", "Пароль "Рыба-меч", "Ван Хельсинг", "Фонтан", "Престиж", "Живая сталь", "Отверженные", "Робот по имени Чаппи", "Австралия" и "Величайший шоумен".

