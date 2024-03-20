Поклонник русского мира Стивен Сигал, который поддерживает страну-агрессора и войну в Украине, женил одного из своих многочисленных отпрысков на россиянке. Об этом сообщила в своем журнале сама невеста - редактор и модель Айрин Данилова.
В своем блоге в Instagram и глянцевом журнале она рассказала, что сочеталась узами брака с Домиником Сан Рокко Сигалом - вторым ребенком Стивена Сигала от его брака с актрисой Келли Леброк (всего у артиста 7 детей от разных женщин; Доминик - четвертый из них - прим. редактора).
Как сообщает Данилова, роспись состоялась в элитном подмосковном поселке Барвиха. Церемония была небольшой - лишь родители и близкие друзья молодоженов. Стивен Сигал на свадьбе сына также присутствовал.
Примечательно, что пара сочеталась браком 17 марта - в день выборов президента в стране-оккупанте. Данилова отметила, что эта дата была выбрана намеренно, чтобы подчеркнуть важность и для страны, и для них самих.
Для семьи Сигал, как для горячих поклонников страны-агрессора и все с ней связанного, праздничный ужин устроили "в ресторане русской традиционной кухни с русскими традиционными блюдами".
Кто такой Стивен Сигал?
Стивен Сигал - американский актер и продюсер. Снимался в боевиках; пик популярности пришелся на 80-90-ые годы. Поклонник РФ и российской культуры. С 2016 года имеет российское гражданство. Выступал на оккупированной территории Крыма. После 24 февраля 2022 года посещал РФ и выражал свою поддержку стране-агрессору.
Ранее украинская продюсерка Елена Мозговая обматерила предательницу Таисию Повалий, которая поддерживает страну-агрессора, получила российское гражданства и голосовала за путина.
Также стало известно, что путиниста Филиппа Киркорова хотят лишить в РФ самого ценного после участия певца в "голой вечеринке" и его нелепых попыток оправдаться.
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