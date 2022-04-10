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Сын Джона Леннона нарушил многолетнюю клятву ради прекращения войны в Украине

10 апреля 2022, 15:49

Певец исполнил песню своего легендарного отца "Imagine"

Сын Джона Леннона нарушил многолетнюю клятву ради прекращения войны в Украине / скриншот

Джулиан Леннон впервые исполнил одну из самых известных песен своего отца — "Imagine".

Он нарушил свой старый обет никогда не исполнять самую знаковую сольную песню своего отца — основателя группы The Beatles Джона Леннона, пишет New York Post.

"Война в Украине – это невероятная трагедия. Как человек и как артист я чувствовал себя обязан ответить самым значительным образом, который мог. Поэтому впервые я публично исполнил песню моего папы "Imagine", - написал Джулиан.

Ранее он клялся, что "запоет песню только в том случае, если это будет конец света".

Читайте такжеАрья Старк за Украину: звезда Игры Престолов поддержала пострадавших от агрессии РФ украинцев"Почему именно сейчас, после всех этих лет? Я всегда говорил, что единственный раз, когда я когда-нибудь думал бы спеть "Imagine", был бы конец света. Но его тексты (Джона Леннона. – Ред.) отражают наше коллективное желание мира во всем мире.Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единство становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение. Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся. В результате продолжающегося убийственного насилия миллионы невинных семей были вынуждены покинуть уют своих домов, искать убежища в другом месте", - пояснил Джулиан.

Он призвал мировых лидеров "и всех, кто верит в чувство "Imagine", встать на защиту беженцев повсюду".

Ранее лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук показал, что осталось от Мрії - самого большого самолета в мире, уничтоженного российскими оккупантами.

Также мы писали, что еще в начале марта обстреляли дом Александра Усика в Ворзеле, а потом уже после вторжения в город, жили там несколько недель. Появились кадры, как теперь после освобождения Ворзеля выглядит дом украинского боксера.

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