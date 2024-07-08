"Сядет на стакан": российский композитор рассказал, что путинистка Валерия начала выпивать

Российский композитор Виктор Дробыш высказал свое мнение о российской певице Валерии, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину.
Композитор рассказала для "Муз Шоу", что путинистка, которую считают очень правильной, может не только выпить, но и использует нецензурную лексику.
"Валерия выпивает, может себе позволить. Она была совсем испорченная одно время, она не пила ничего. Но мне кажется, наша дружба делает ее человеком. Она может и красненького махнуть. Даже как-то она матом ругнулась, мне было очень приятно. Я думаю, что лет пять — и Валерия сядет на стакан", - сказал Дробыш.
Смотрите видео интервью Дробыша:
Кто такая певица Валерия?
Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".
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Отметим, недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.
А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.
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