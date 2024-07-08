"Сядет на стакан": российский композитор рассказал, что путинистка Валерия начала выпивать

Виктор Дробыш рассказал, что Валерия ранее совсем не пила спиртного, но сейчас начала выпивать.

https://stars.glavred.info/syadet-na-stakan-rossiyskiy-kompozitor-rasskazal-chto-putinistka-valeriya-nachala-vypivat-10579040.html Ссылка скопирована

Путинистка Валерия начала пить красное вино / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российский композитор Виктор Дробыш высказал свое мнение о российской певице Валерии, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину.

Композитор рассказала для "Муз Шоу", что путинистка, которую считают очень правильной, может не только выпить, но и использует нецензурную лексику.

"Валерия выпивает, может себе позволить. Она была совсем испорченная одно время, она не пила ничего. Но мне кажется, наша дружба делает ее человеком. Она может и красненького махнуть. Даже как-то она матом ругнулась, мне было очень приятно. Я думаю, что лет пять — и Валерия сядет на стакан", - сказал Дробыш.

Смотрите видео интервью Дробыша:

Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

Певица Валерия - последние новости по теме

Отметим, недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред