Святослав Вакарчук впервые рассекретил жену и показал детей - детали

- Святослав Вакарчук назвал имя жены
- Как зовут их детей
Украинский известный певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук много лет скрывал свою жену и детей, но решил раскрыть тайну.
В документальном фильме об истории коллектива "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", который вышел в прокат 6 ноября, Святослав признался, что его женой стала продюсер Евгения Яцута, вместе они воспитывают двоих детей.
Оказывается, Вакарчук встретил Евгению в очень сложный период жизни – после смерти его отца 4 апреля 2020 года.
"Она появилась в моем сердце в самый сложный период моей жизни и спасла меня на самом деле. Знакомство с Женей полностью изменило мою жизнь. Это вылилось в моих детей и продолжает выливаться в моих песнях", – отметил артист.
Также известно, что у пары есть двое детей – Иван и Соломия.
Напомним, в 2021 году стало известно о разрыве Святослава Вакарчука с Лялей Фонаревой, с которой он был в отношениях двадцать лет. После неудачного опыта он долгое время держал новую семью в тайне.
О персоне: Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.
