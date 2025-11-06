Святослав Вакарчук впервые рассекретил жену и показал детей - детали

Святослав Вакарчук рассказал о своей личной жизни.

Святослав Вакарчук заговорил о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

Украинский известный певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук много лет скрывал свою жену и детей, но решил раскрыть тайну.

В документальном фильме об истории коллектива "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", который вышел в прокат 6 ноября, Святослав признался, что его женой стала продюсер Евгения Яцута, вместе они воспитывают двоих детей.

Оказывается, Вакарчук встретил Евгению в очень сложный период жизни – после смерти его отца 4 апреля 2020 года.

Святослав Вакарчук с семьей / фото: скрин видео

"Она появилась в моем сердце в самый сложный период моей жизни и спасла меня на самом деле. Знакомство с Женей полностью изменило мою жизнь. Это вылилось в моих детей и продолжает выливаться в моих песнях", – отметил артист.

Также известно, что у пары есть двое детей – Иван и Соломия.

Святослав Вакарчук с женой и сыном / фото: скрин видео

Напомним, в 2021 году стало известно о разрыве Святослава Вакарчука с Лялей Фонаревой, с которой он был в отношениях двадцать лет. После неудачного опыта он долгое время держал новую семью в тайне.

О персоне: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

