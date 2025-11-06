Дмитрий Кулеба сделал предложение возлюбленной - что она ответила

Дмитрий Кулеба готовится вступить в брак.

Дмитрий Кулеба отважился на удивительный поступок / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба сделал предложение возлюбленной

Как он прокомментировал свое решение

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал предложение своей девушке – Светлане Павелецкой, и она согласилась стать его женой.

В интервью "55 за 5" политик рассказал некоторый подробности события.

"Чем дольше мы живем вместе, тем больше я меняю свое мнение о браке. Мы даже об этом говорили. Светлана, я знаю твои желания", - отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба с возлюбленной / фото: скрин instagram.com, Дмитрий Кулеба

Отметим, ранее он заявлял, что не планирует официально оформлять отношения с Павелецкой.

"Я давал интервью и попросил вас не разрушать один сюрприз. Так вот, пока вы там монтируете, этот сюрприз состоялся. Я сделал Светлане предложение", - сказал Дмитрий на видео, которое записал.

Дмитрий Кулеба / фото: instagram.com, Дмитрий Кулеба

Напомним, в недавнем интервью Славе Демину пара говорила, что "факт штампа в паспорте" не объединяет больше.

"Единственная проблема, которая возникает, это, собственно, когда мы представляем друг друга кому-то. Например, на английском языке звучит нормально, когда говоришь, что это моя партнерша, а на украинском оно странно звучит. Поэтому мы решили, что проще говорить – "это мой гражданский муж, это моя гражданская жена", – сказал Кулеба.

О персоне: Дмитрий Кулеба Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

