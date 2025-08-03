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Дмитрий Кулеба показал своей улыбчивое счастье с возлюбленной

Анна Подгорная
3 августа 2025, 16:46
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Вместе со Светланой Павелецкой и детьми он отправился в необычное путешествие.
Дмитрий Кулеба, Светлана Павелецкая
Дмитрий Кулеба жена - деятель поделился фото со Светланой Павелецкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba, instagram.com/paveletskaya_svitlana

Вкратце:

  • Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая проводят отпуск вместе
  • Деятель показал редкий снимок с возлюбленной

Бывший министр МИД Украины Дмитрий Кулеба и его возлюбленная, издательница и бизнесвумен Светлана Павелецкая, вместе с их детьми от предыдущих отношений отправились в путешествие по живописным местам Украины. Исследование родной страны, впитывая каждой порой ее красоту и аутентичность, в компании самых близких людей приносит паре огромное удовольствие.

Положительными эмоциями Кулеба решил поделиться с подписчиками в своем блоге в Instagram. Он опубликовал фото с Павелецкой, где они стоят, обнявшись, со счастливыми улыбками на лицах.

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"Суботов. Черкасчина. Счастье", - коротко подписал снимок воодушевленный красотами Украины деятель.

Дмитрий Кулеба, Светлана Павелецкая
Дмитрий Кулеба жена - деятель поделился фото со Светланой Павелецкой / instagram.com/dmytro_kuleba

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая - история романа

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая познакомились 20 лет назад: они вместе учились в университете, и сразу понравились друг другу, однако время для их любви еще не настало - помешали их молодость и амбиции.

В конце 2021 года, когда деятель был еще женат на Евгении, матери своих двоих детей, Егора (2006) и Любови (2011), в прессу стали просачиваться слухи о романе между Кулебой и Павелецкой. Дмитрий официально развелся с Евгенией в апреле 2022 года, а год спустя Светлана Павелецкая впервые заговорила об отношениях с Кулебой.

Дмитрий Кулеба, Светлана Павелецкая
Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая / instagram.com/paveletskaya_svitlana

Сейчас Светлана и Дмитрий живут в фактическом браке - пара не спешит переводить свои отношения в законную плоскость. По словам Павелецкой, такой вариант ее пока устраивает, ведь и она, и Кулеба уже были в браке. И достаточно долго, чтобы понять, что свидетельство из ЗАГСа - лишь условность.

Дмитрий Кулеба, Светлана Павелецкая
Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая / instagram.com/paveletskaya_svitlana

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О персоне: Дмитрий Кулеба

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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