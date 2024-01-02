Сверху молот, снизу - серп: Королева с Тарзаном новогодне поностальгировали по СССР

Скандальная уроженка Украины, поп-певица и погасшая звезда 1990-х Наташа Королева (которая давно всячески показывает свою лояльность кровавому путинскому режиму) решила со своим супругом – стриптизером-путинистом Тарзаном – поностальгировать по СССР. Королева с Тарзамном нарядились в Снегурочку и Деда Мороза с советской символикой.
В таком виде семейная пара путинистов отправились поздравлять печально известного своим низкопробным юмором комика Владимира Винокура, который только недавно восхвалял президента-диктатора РФ Владимира Путина.
Королева начала снимать в автомобиле видео для Сети, а ее супруг-стриптизер был за рулем. Она показала, что нарядилась в детский костюм Снегурочки со снежинками на голове. А Тарзан был в красном костюме с серпом и молотом – символами СССР.
"Дед Мороз со Снегурочкой. Едем поздравлять соседей. СССР рулит", – выдала путинистка Королева.
Напомним, ранее Наташа Королева унизила свою невестку-стриптизершу, которую привел в дом ее единственный сын Архип. Певица не скрывает свою неприязнь к девушке, и не упускает возможность ей насолить.
Также российский шоумен Рустам Солнцев рассказал, почему Наташа Королева поддерживает РФ и Тарзана с "двумя извилинами". Он убежден, что дело не в неземной любви.
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