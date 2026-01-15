Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Свел в могилу Билоножка и Гигу: известная певица раскрыла диагноз звезд

Кристина Трохимчук
15 января 2026, 11:19
112
Светлана Билоножко рассказала, какой недуг мучил легенд украинской сцены.
Виталий Билоножко и Степан Гига - диагноз
Виталий Билоножко и Степан Гига - диагноз / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Билоножко, Степан Гига

Вы узнаете:

  • Светлана Билоножко рассказала о смерти своего мужа
  • Что объединяет Степана Гигу и Виталия Билоножка

Известная украинская певица Светлана Билоножко рассказала о страшном диагнозе, который забрал жизни легендарных артистов Виталия Билоножка и Степана Гиги. В интервью OBOZ.UA она раскрыла сложности, которые принесла в жизнь ее мужа коварная болезнь.

По словам Билоножко, главная опасность сахарного диабета заключается в том, что его сложно обнаружить на ранних этапах. Из-за отсутствия выраженных симптомов человек может и не подозревать об угрозе, пока организм не даст сбой.

видео дня
Виталий Билоножко и Светлана Билоножко
Виталий Билоножко и Светлана Билоножко / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

"У Виталия был сахарный диабет второго типа – это очень коварное заболевание. Оно медленно, почти незаметно разрушает организм изнутри. Человек может долго ничего не чувствовать, а тем временем происходят необратимые процессы. Это не было так, что мы бросились лечиться только в последние годы, нет. Годами следили за его состоянием: периодически бывали в больнице, делали капельницы, поддерживали организм, он принимал лекарства – все было под контролем, насколько это возможно. Но, знаете, каждый организм реагирует по-разному. И, к сожалению, мы видим, что до сих пор люди, в том числе и артисты, умирают именно из-за осложнений диабета второго типа. Это очень серьезная болезнь, которую часто недооценивают", — поделилась Светлана.

Певица вспомнила и о Степане Гиге, который недавно скончался из-за осложнений сахарного диабета. Долгое время его состояние хранилось в секрете от широкой публики, однако артисту пришлось перенести несколько операций. Перед смертью Гиге ампутировали ногу. Вдова Виталия Билоножка отметила, что частой причиной развития болезни становится переутомление, а артисты нередко жертвуют своим здоровьем ради зрителей.

Степан Гига умер
Степан Гига умер / фото: instagram.com, Степан Гига

"Человек буквально живет на износ. И если со стороны кажется, что работа на сцене – это легко и красиво, то это не так. Я знаю случаи, когда молодые люди, только попробовав сцену, говорили: "Нет, так не хочу". Меня часто спрашивают: почему ваш внук не поет, хотя имеет хороший голос и выходил на сцену с дедом? Посмотрим, как сложится, но в свое время он насмотрелся, как дед падал совершенно обессиленный после работы. Сцена – это тяжелая работа", — призналась Билоножко.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что ветеран и бывший главный герой романтического реалити "Холостяк" Александр "Терен" Будько получил государственную награду. Он опубликовал фотографию своего ордена в соцсетях и поделился эмоциями после вручения.

Также певица Светлану Лободу собираются внести в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму в РФ. Причиной возмущения "общественников" стало частное выступление Лободы для россиянки. Власти обеспокоились тем, что эти деньги могли пойти на поддержку ВСУ.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Светлана Билоножко

Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.
Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".
В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Степан Гига Светлана Билоножко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Более сложной ситуации с энергетикой еще не было: озвучен неутешительный прогноз

Более сложной ситуации с энергетикой еще не было: озвучен неутешительный прогноз

10:42Энергетика
"Нептуны" и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны

"Нептуны" и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны

09:59Мир
Большинство ран не огнестрельные: СМИ узнали главные угрозы для ВСУ

Большинство ран не огнестрельные: СМИ узнали главные угрозы для ВСУ

09:49Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

РФ готовит новый мощный удар: какой город будет под прицелом

РФ готовит новый мощный удар: какой город будет под прицелом

Свет будут отключать весь день: новые графики для Днепра и области на 15 января

Свет будут отключать весь день: новые графики для Днепра и области на 15 января

Последние новости

11:48

Россияне ищут пути проникновения: военный назвал два города, которые под угрозой

11:28

Вот он секретный рецепт: вкуснейший салат из одного ингредиентаВидео

11:27

Морозы крепчают: какая погода будет сегодня в Харькове

11:19

Свел в могилу Билоножка и Гигу: известная певица раскрыла диагноз звезд

11:19

Как вежливо попросить соседа убрать снег и не поссориться: что советует этикет

Курносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонаряхКурносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонарях
10:59

Тариф на электроэнергию с 1 февраля утвержден: изменится ли сумма в платежках

10:46

Дроны на Киев vs распаковка: Каменских удивила своим поступкомФотоВидео

10:42

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

10:42

Более сложной ситуации с энергетикой еще не было: озвучен неутешительный прогнозВидео

Реклама
10:34

Поздравления с Днем рождения мужчине - красивые картинки, проза и стихи

10:32

Почему 16 января нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

10:22

Снег, гололедица и морозы: какой будет погода в Одессе до конца недели

10:16

Предательница Лолита рассказала о горе - кого она потеряла

10:10

"Холостяк" Александр Терен получил орден от Владимира Зеленского — деталиВидео

09:59

"Нептуны" и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны

09:49

Большинство ран не огнестрельные: СМИ узнали главные угрозы для ВСУ

09:38

Начались трансграничные атаки: в ISW раскрыли планы РФ в отношении Харькова и Сум

09:26

Готовы отдать последнее: астрологи назвали самых щедрых знаков зодиака

09:21

Оккупанты продвигается на востоке и юге Украины: свежие карты DeepState

09:20

Елена Зеленская очаровала своим новым имиджем - что поменяла первая леди

Реклама
09:15

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 января (обновляется)

08:59

Гороскоп Таро на завтра 16 января: Скорпионам - просьба, Рыбам - авторитет

08:51

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:43

Аварийные отключения неизбежны: эксперт раскрыл реальную ситуацию со светом

08:22

Муж Лорак в бешенстве из-за певицы и ее дочери: что они вытворили

08:17

Александра Кучеренко показала, какой была до свадьбы с Дмитрием Комаровым

08:10

Украина вступает в самую тяжелую энергетическую зимумнение

07:49

Обломки дрона упали на жилой дом: что известно об утренней атаке на КиевФото

07:32

Официально завершила: звезда "Игры престолов" сделала заявление о своей карьере

07:30

Во Львове - взрыв: дрон РФ ударил по символическому местуВидео

06:42

Трамп назвал виновника затягивания войны в Украине, и это не Россия

06:32

После интенсивной терапии и операции: Бужинская сделала серьезное заявление

06:10

Перемены в отношениях и судьбоносные встречи: гороскоп для Весов на январь и февральВидео

06:10

Ликвидация "теневого флота" и трагедия РФмнение

06:00

Путинист Филипп Киркоров рассказал правду о своих детях - детали

05:42

Идеальный завтрак за 10 минут: рецепт сырного хлеба без духовки

04:41

Присвоенная история: какие культовые фильмы СССР на самом деле создали украинцы

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке щенка на ботинке за 51 секунду

03:30

Белая полоса после хаоса: четыре знака зодиака скоро сорвут большой джекпот

Реклама
01:55

Двое суток тотального разгрома: СБС отправили на слом партию дефицитной техники РФВидео

00:42

От основной команды до U-19: звезда "Полесья" впервые прокомментировал решение клуба

14 января, среда
23:26

Жена Притулы впервые за долгое время вышла на связь и сделала заявление

23:22

При установке оборудования погиб энергетик: город выражает искренние соболезнования семье

23:05

"Моя нереализованная фантазия": Мисс Украина-Вселенная мечтает о романе с украинской певицей

22:54

Это ключ к большому городу: на одном из направлений резко возросла активность врага

22:52

Свет будут отключать по-новому - что меняет режим чрезвычайного положения в УкраинеФото

22:15

"Танцы со звездами" возвращаются - когда зрители увидят шоу

22:00

В эту игру можно играть вдвоем: России грозит энергетический коллапсмнение

21:29

Косметику нужно немедленно выбросить: четыре признака просрочки

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять