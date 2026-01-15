Свел в могилу Билоножка и Гигу: известная певица раскрыла диагноз звезд

Светлана Билоножко рассказала, какой недуг мучил легенд украинской сцены.

Виталий Билоножко и Степан Гига - диагноз / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Билоножко, Степан Гига

Светлана Билоножко рассказала о смерти своего мужа

Что объединяет Степана Гигу и Виталия Билоножка

Известная украинская певица Светлана Билоножко рассказала о страшном диагнозе, который забрал жизни легендарных артистов Виталия Билоножка и Степана Гиги. В интервью OBOZ.UA она раскрыла сложности, которые принесла в жизнь ее мужа коварная болезнь.

По словам Билоножко, главная опасность сахарного диабета заключается в том, что его сложно обнаружить на ранних этапах. Из-за отсутствия выраженных симптомов человек может и не подозревать об угрозе, пока организм не даст сбой.

Виталий Билоножко и Светлана Билоножко / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

"У Виталия был сахарный диабет второго типа – это очень коварное заболевание. Оно медленно, почти незаметно разрушает организм изнутри. Человек может долго ничего не чувствовать, а тем временем происходят необратимые процессы. Это не было так, что мы бросились лечиться только в последние годы, нет. Годами следили за его состоянием: периодически бывали в больнице, делали капельницы, поддерживали организм, он принимал лекарства – все было под контролем, насколько это возможно. Но, знаете, каждый организм реагирует по-разному. И, к сожалению, мы видим, что до сих пор люди, в том числе и артисты, умирают именно из-за осложнений диабета второго типа. Это очень серьезная болезнь, которую часто недооценивают", — поделилась Светлана.

Певица вспомнила и о Степане Гиге, который недавно скончался из-за осложнений сахарного диабета. Долгое время его состояние хранилось в секрете от широкой публики, однако артисту пришлось перенести несколько операций. Перед смертью Гиге ампутировали ногу. Вдова Виталия Билоножка отметила, что частой причиной развития болезни становится переутомление, а артисты нередко жертвуют своим здоровьем ради зрителей.

Степан Гига умер / фото: instagram.com, Степан Гига

"Человек буквально живет на износ. И если со стороны кажется, что работа на сцене – это легко и красиво, то это не так. Я знаю случаи, когда молодые люди, только попробовав сцену, говорили: "Нет, так не хочу". Меня часто спрашивают: почему ваш внук не поет, хотя имеет хороший голос и выходил на сцену с дедом? Посмотрим, как сложится, но в свое время он насмотрелся, как дед падал совершенно обессиленный после работы. Сцена – это тяжелая работа", — призналась Билоножко.

О персоне: Светлана Билоножко Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.

Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".

В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

