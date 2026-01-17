Суспильне отреагировало на скандал вокруг финалистки Нацотбора и ее связей с РФ

Кратко:
- Что ответил вещатель
- Что теперь будет с участницей
В Суспильном прокомментировали возможное сотрудничество финалистки Нацотбора Евровидения 2026 года Valeriya Force с российским саундпродюсером.
Как известно, финалистка Национального отбора на Евровидение-2026 Valeriya Force попала в громкий скандал. Оказалось, что уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину певица продолжала работать с саунд-продюсером из страны-агрессора.
Издание NV отправило запрос Суспильному и получила ответ, в котором сказано, что артистка не нарушила правила Национального отбора.
Valeriya Force, вероятно, сотрудничала с российским саундпродюсером в 2024 году, но это не является нарушением правил конкурса. В рамках сотрудничества с D.Woo Valeriya Force выпустила альбом и несколько синглов. Участница уже заявила, что в 2023-2024 годах выступала под именем Vesta в рамках продюсерского проекта. Тогда все решения по цифровому продвижению и дистрибуции принимал продюсер. Певица отвечала "исключительно за творческую часть". Проект Vesta закрыт в конце 2024 года.
"Согласно правилам Нацотбора на Евровидение, не допускаются к участию в конкурсе артисты, которые вели концертную деятельность на территории государства-агрессора, в АР Крым и/или на другой оккупированной территории Украины после 15 марта 2014 года и на территории Республики Беларусь после 24 февраля 2022 года. Ни один из участников Нацотбора 2026 года не нарушил это правило. Возможное сотрудничество Валерии Форс с представителем РФ в течение ее творческой деятельности не является нарушением правил. Также отметим, что это сотрудничество никак не касается подготовки песни, представленной в конкурсе. Мы не ставим и не можем ставить целью проверку всех агентов и контрагентов, с которыми участник сотрудничал в течение всего периода творчества", — говорится в сообщении Суспильного.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что российский оголтелый актер-путинист, который в последнее время сильно ударился в религию Дмитрий Певцов сильно сдал и постарел.
Накануне стало известно, что звезда Nickelodeon Кианна Андервуд скончалась в результате ДТП с участием скрывшегося с места происшествия водителя. Ей было 33 года.
Вас также может заинтересовать:
- "Прилет в дом": 10-летняя участница "Детского Евровидения" пережила удар РФ
- Крепкая позиция Украины и перестановка конкурентов: кого видят победителем Евровидения-2026
- "Не буду больше": Кончита Вурст окончательно отреклась от Евровидения
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред