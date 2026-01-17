Суспильне отреагировало на скандал вокруг финалистки Нацотбора и ее связей с РФ

Valeriya Force, вероятно, сотрудничала с российским саундпродюсером в 2024 году.

Суспильне ответило на скандал с участницей Valeriya Force / Коллаж Главред, фото Instagram/valeriya.force

В Суспильном прокомментировали возможное сотрудничество финалистки Нацотбора Евровидения 2026 года Valeriya Force с российским саундпродюсером.

Как известно, финалистка Национального отбора на Евровидение-2026 Valeriya Force попала в громкий скандал. Оказалось, что уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину певица продолжала работать с саунд-продюсером из страны-агрессора.

Издание NV отправило запрос Суспильному и получила ответ, в котором сказано, что артистка не нарушила правила Национального отбора.

Valeriya Force будет участвовать в Нацотборе / Фото Instagram/ Valeriya Force

Valeriya Force, вероятно, сотрудничала с российским саундпродюсером в 2024 году, но это не является нарушением правил конкурса. В рамках сотрудничества с D.Woo Valeriya Force выпустила альбом и несколько синглов. Участница уже заявила, что в 2023-2024 годах выступала под именем Vesta в рамках продюсерского проекта. Тогда все решения по цифровому продвижению и дистрибуции принимал продюсер. Певица отвечала "исключительно за творческую часть". Проект Vesta закрыт в конце 2024 года.

Valeriya Force будет участвовать в Нацотборе / Фото Instagram/ Valeriya Force

"Согласно правилам Нацотбора на Евровидение, не допускаются к участию в конкурсе артисты, которые вели концертную деятельность на территории государства-агрессора, в АР Крым и/или на другой оккупированной территории Украины после 15 марта 2014 года и на территории Республики Беларусь после 24 февраля 2022 года. Ни один из участников Нацотбора 2026 года не нарушил это правило. Возможное сотрудничество Валерии Форс с представителем РФ в течение ее творческой деятельности не является нарушением правил. Также отметим, что это сотрудничество никак не касается подготовки песни, представленной в конкурсе. Мы не ставим и не можем ставить целью проверку всех агентов и контрагентов, с которыми участник сотрудничал в течение всего периода творчества", — говорится в сообщении Суспильного.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

