Сурдопереводчица "Евровидения-2024" покорила соцсети

Зрители Национального отбора Евровидение 2024, который состоялся 3 февраля, смогли насладится не только песенным шоу, а и восхитительной работой сурдопереводчицы.
На себя девушка, которая параллельно вела шоу для слабослышащих людей, обратила внимание буквально во время первого же номера. Вместе с Русланой она практически оттанцевала весь номер и стала однозначным фаворитом украинского зрителя.
Радовала всю аудиторию - Катерина Заботкина. Именно она отвечала за адаптацию песен.
Украинские пользователи традиционно отреагировали мемами и постами в социальных сетях.
Продюсер Игорь Кондратюк также обратил внимание на талантливую переводчицу:
На видео - зажигательные танцы переводчицы:
Пользователи делились мемами:
Напомним, ранее Тина Кароль спела на финале Нацотбора на международный конкурс Евровидение 2024. Певица вышла в очень необычном образе. На ней были простые джинсы, черная водолазка и темный пиджак, небрежно накинутый на плечи. Кроме того, всегда элегантная Тина Кароль вышла на сцену без грамма макияжа на лице, а также с пучком на голове.
Ранее также Андрей Данилко в финале Нацотбора Евровидение 2024 заявил, что он впервые публично будет говорить на украинском языке.
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