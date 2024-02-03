Сурдопереводчица "Евровидения-2024" покорила соцсети

Девушка отработала шоу не хуже самих звезд Национального отбора.

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Сурдопереводчица покорила социальные сети / Коллаж Главред, фото Instagram/katrincare

Зрители Национального отбора Евровидение 2024, который состоялся 3 февраля, смогли насладится не только песенным шоу, а и восхитительной работой сурдопереводчицы.

На себя девушка, которая параллельно вела шоу для слабослышащих людей, обратила внимание буквально во время первого же номера. Вместе с Русланой она практически оттанцевала весь номер и стала однозначным фаворитом украинского зрителя.

Радовала всю аудиторию - Катерина Заботкина. Именно она отвечала за адаптацию песен.

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Звезда сурдоперевода Катерина / Фото katrincare / Instagram

Украинские пользователи традиционно отреагировали мемами и постами в социальных сетях.

Продюсер Игорь Кондратюк также обратил внимание на талантливую переводчицу:

На видео - зажигательные танцы переводчицы:

Пользователи делились мемами:

Украинцы влюбились в сурдопереводчицу / Скриншот Twitter

Мемы про сурдопереводчицу

Мимы про сурдопереводчицу / Скриншот Twitter

Мемы про сурдопереводчицу / Скриншот Twitter

Напомним, ранее Тина Кароль спела на финале Нацотбора на международный конкурс Евровидение 2024. Певица вышла в очень необычном образе. На ней были простые джинсы, черная водолазка и темный пиджак, небрежно накинутый на плечи. Кроме того, всегда элегантная Тина Кароль вышла на сцену без грамма макияжа на лице, а также с пучком на голове.

Ранее также Андрей Данилко в финале Нацотбора Евровидение 2024 заявил, что он впервые публично будет говорить на украинском языке.

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