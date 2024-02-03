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Можно заряжать электростанцию: группа NAHABA порвала Нацотбор и жюри

Алена Кюпели
3 февраля 2024, 21:07обновлено 3 февраля, 21:39
В Украине продолжается национальный отбор на Евровидение 2024.
Группа Nahaba зажгла на Нацотборе
Группа Nahaba зажгла на Нацотборе / Коллаж Главред, скриншот

В Украине продолжают выбирать артиста, который представит Украину на международном конкурсе Евровидение 2024.

Так, настоящими зажигалками оказался коллектив Nahaba с песней Glasss. Артисты буквально взорвали данспол.

Смотреть выступление NAHABA

Комментируя выступление группы, один из членов жюри Андрей Данилко пошутил, что песня напоминает ему один из хитов российской группы Тату.

Ему впрочем возразил и член жюри Сергей Танчинец и сами участники коллектива. Которые также добавили, что совершенно не вдохновлялись этой группой.

Напомним, ранее букмекеры определили вероятного победителя Нацотбора на Евровидение-2024. С абсолютным отрывом от остальных участников - с вероятностью 54% - победу предрекают дуэту Jerry Heil и alyona alyona с песней "Teresa & Maria". На втором месте оказался певец Melovin с треком "Dreamer" - 17%. Тройку фаворитов замыкает Anka - песня "Палала" может принести ей победу на Национальном отборе с вероятностью в 8%.

Ранее также Андрей Данилко в финале Нацотбора Евровидение 2024 заявил, что он впервые публично будет говорить на украинском языке.

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