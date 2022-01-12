Супруга Виктора Павлика призналась, кто в их семье больше зарабатывает

Репяхову спросили, кто же в их семье зарабатывает больше денег. Она ответила прямо.
Супруга известного украинского артиста Виктора Павлика откровенно ответила на вопросы фанов о финансах в их семье
Откровенностями избранница Павлика поделилась в Instagram.
Екатерину Репяхову спросили, кто же в их семье зарабатывает больше денег. Она ответила прямо.
"Муж больше зарабатывает, чем я. Но еще немного, и я его догоню", - добавила Екатерина.
Сейчас девушка развивает свой блог и работает концертным директором мужа. Впрочем, Екатерина призналась, что блог приносит ей больший доход.
Сейчас супруги выплачивают кредит за квартиру, которую артист приобрел в предыдущем браке. Как только этот долг будет погашен, Екатерина и Виктор будут откладывать на собственный дом.
Ранее Главред писал о том, что Виктор Павлик испытывал проблемы с алкоголем. Также у артиста были кредитные долги, сообщила его жена Екатерина Репяхова отвечая на вопросы подписчиков.
Избранница артиста призналась, что когда они встретились, у Павлика были серьезные проблемы с алкоголем. Артист признался, что возлюбленная стала его спасением.
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