"Доходило до реанимации": жена Виктора Павлика рассказала об алкоголизме и долгах певца

Жена Виктора Павлика рассказала, как спасала мужа / instagram.com/repyahovakate/

Украинский певец Виктор Павлик испытывал проблемы с алкоголем. Также у артиста были кредитные долги.

Об этом сообщила его жена Екатерина Репяхова отвечая на вопросы подписчиков.

Избранница артиста призналась, что когда они встретились, у Павлика были серьезные проблемы с алкоголем. Артист признался, что возлюбленная стала его спасением.

"Его слова: "Я бы уже не жил, не встретив тебя". У Виктора были большие проблемы с алкоголем, доходящие до реанимаций. И последний раз ему сказали, что следующий раз может быть последним. И никого это глобально не интересовало. Он был один на один с этой проблемой", — отметила Екатерина.

instagram.com/repyahovakate/

Кроме того, Репяхова рассказала, что когда встретила Павлика, то у него было немало долгов:

Реклама

"Когда я встретила мужа, у него был не один кредит. Сейчас мы все закрыли. Осталась квартира, в скором будущем закроем и этот вопрос. И наконец-то начнем копить на свое жилье", — поделилась Екатерина.

instagram.com/repyahovakate/

Ранее жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова намекнула на вероятное расставание с ним.

На своей странице в Instagram девушка вышла в "сторис" и со слезами на глазах заявила, что ее обидел муж.