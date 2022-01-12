"Доходило до реанимации": жена Виктора Павлика рассказала об алкоголизме и долгах певца

Артист признался, что возлюбленная стала его спасением.
Украинский певец Виктор Павлик испытывал проблемы с алкоголем. Также у артиста были кредитные долги.
Об этом сообщила его жена Екатерина Репяхова отвечая на вопросы подписчиков.
Избранница артиста призналась, что когда они встретились, у Павлика были серьезные проблемы с алкоголем. Артист признался, что возлюбленная стала его спасением.
"Его слова: "Я бы уже не жил, не встретив тебя". У Виктора были большие проблемы с алкоголем, доходящие до реанимаций. И последний раз ему сказали, что следующий раз может быть последним. И никого это глобально не интересовало. Он был один на один с этой проблемой", — отметила Екатерина.
Кроме того, Репяхова рассказала, что когда встретила Павлика, то у него было немало долгов:
"Когда я встретила мужа, у него был не один кредит. Сейчас мы все закрыли. Осталась квартира, в скором будущем закроем и этот вопрос. И наконец-то начнем копить на свое жилье", — поделилась Екатерина.
Ранее жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова намекнула на вероятное расставание с ним.
На своей странице в Instagram девушка вышла в "сторис" и со слезами на глазах заявила, что ее обидел муж.