Супер модель и актриса США вышла на показ украинского дизайнера Низе Эмиршах

Знаменитая американская модель Кэрол Альт вышла на подиум, чтобы закрыть показ крымско-татарского дизайнерыНизе Эмиршах в США.
"Я услышала ее историю и захотела помочь", — рассказывает Альт Page Six. "Это была удивительная история выживания и тяжелых ударов, когда нужно было вытащить себя.
Эмиршах выехала из Украину после полномасштабного вторжения террористической России в Украину.
Издание отмечает, что ее семья все еще находится в Украине, как и ее команда дизайнеров
"Я не совсем уверена, где находится моя бывшая команда и как они поживают", — говорит она нам. "У кого-то нет номера телефона, кто-то потерялся. Сейчас военное время. Некоторые города затонули, были полностью разбомблены. Трудно знать, что случилось со всеми. Я не могу поверить, что это происходит, но это факт".
Эмиршах, выступавшая на международном уровне, пытается заново собрать свою жизнь. Она говорит, что всегда работала в сфере моды и что это "мечта всей моей жизни".
Показ Эмиршах открылся в рамках Art Hearts Fashion, которая помогает начинающим дизайнерам. Ей также помогал основатель Fashion News Live Рокко Лео Гальоти, который спонсировал ее.
"Мы живем в сложном, тяжелом мире, и подобные вдохновляющие истории помогают вам в повседневной жизни. Вам нужно вдохновение и видеть людей, которые ведут более тяжелые войны, чем вы. И они это делают", - сказала актриса.
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