Сумская гневно отреагировала на украинское гражданство Невзорова: "это как плюнуть в лицо!"/ скриншот

Актриса Ольга Сумская неожиданно резко высказалась о предоставлении украинского гражданства для российского журналиста и публициста Александра Невзорова.

Не своей страничке в Instagram она опубликовала целый пост, в котором отметила, что есть иностранцы достойней паспорта украинца.

"И снова стыдно… Как же так получается? Наш известный волонтер, Константин Кястутисович , спасший более 200 людей от гибели из Бучи, Ворзеля, Ирпеня ,наш настоящий Герой, получил справку на месяц, которая дает возможность находится в Украине месяц (Костя имеет гражданство Казахстана и является беженцем), а господин Невзоров получил гражданство Украины! Нет, так нельзя относиться к людям, которые сегодня являются нашей Гордостью! Это как плюнуть в лицо!", - эмоционально высказалась Сумская.

Напомним, ранее бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что бывший депутат Госдумы РФ, журналист и публицист Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова получили украинское гражданство.

Читайте такжеКак Россия стала периферией, или Чем для Украины обернется гражданство НевзороваОтметим, что российский оппозиционер-публицист узнал о том, что ему указом президента Владимира Зеленского присвоено гражданство Украины только тогда, когда эта информация попала в СМИ.

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