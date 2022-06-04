Сумская гневно отреагировала на украинское гражданство Невзорова: "это как плюнуть в лицо!"

Актриса считает, что есть иностранцы, которые более достойны паспорта украинца.
Актриса Ольга Сумская неожиданно резко высказалась о предоставлении украинского гражданства для российского журналиста и публициста Александра Невзорова.
Не своей страничке в Instagram она опубликовала целый пост, в котором отметила, что есть иностранцы достойней паспорта украинца.
"И снова стыдно… Как же так получается? Наш известный волонтер, Константин Кястутисович , спасший более 200 людей от гибели из Бучи, Ворзеля, Ирпеня ,наш настоящий Герой, получил справку на месяц, которая дает возможность находится в Украине месяц (Костя имеет гражданство Казахстана и является беженцем), а господин Невзоров получил гражданство Украины! Нет, так нельзя относиться к людям, которые сегодня являются нашей Гордостью! Это как плюнуть в лицо!", - эмоционально высказалась Сумская.
Напомним, ранее бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что бывший депутат Госдумы РФ, журналист и публицист Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова получили украинское гражданство.
Читайте такжеКак Россия стала периферией, или Чем для Украины обернется гражданство НевзороваОтметим, что российский оппозиционер-публицист узнал о том, что ему указом президента Владимира Зеленского присвоено гражданство Украины только тогда, когда эта информация попала в СМИ.
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