Путинист Киркоров признался, что во время шоу в "Олимпийском" забыл слова песни "Снег".

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Филипп Киркоров забыл слова песни во время прямого эфира / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Российский певец и поклонник диктатора Путина Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, опозорился в "Олимпийском" - от волнения он забыл слова песни.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинист признался, что ему пришлось выдумывать слова на ходу.

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"Я так волновался, я вообще всегда очень волнуюсь, это чувство меня не покинуло до сих пор. Я вышел на сцену, номер мне шикарный сделали, это было в "Олимпийском", я начинаю петь "Снег" и забываю слова. Причем я эту песню знаю от и до, всегда пел, но настолько волнение. Там слова такие: "разучился любить февраль", а дальше у меня белый лист. И я начинаю говорить: "апрель, март". На ходу придумываю какие-то слова. Этот ужас, паника от того, что ты забываешь слова, я не забуду никогда. Было очень стыдно, конечно. Ну, зато живьем", — рассказал Киркоров.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Отметим, ранее Главред писал, что в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке.

А также путинист Филипп Киркоров блистает повсюду в компании новой пассии, она стала его новой спутницей на все светские мероприятия. Как известно, Марго – девушка не с наилучшей репутацией. А все дело в том, что ходят слухи о ее работе эскортницей.

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